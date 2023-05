Mohl být v Baníku, teď ho sestřelil. Darmovzal: Mám radost i za Opavu

Před zápasem u tunelu přátelsky klábosil s majitelem Baníku Václavem Brabcem i výkonným ředitelem Michalem Bělákem. Těžko říct, zda teď management FCB lituje toho, že loni nevsadil na Radoslava Kováče místo Pavla Vrby. Nemá cenu se hrabat v minulosti, napsalo a namluvilo se kolem toho dost.

Každopádně jeho rukopis viděl boss i jeho pravá ruka zřejmý. Kováč i s pardubickými náhradníky předvedl kombinační kvalitu, jasně dané principy i vyspělou organizaci hry po zisku i ztrátě míče.

„Jestli jsem se tady chtěl předvést? Ani ne, vůbec. Spíš jsme tady nechtěli ztratit sebevědomí,“ popisoval spokojeně.

„Baník ani Jablonec nepatří do skupiny o záchranu, co se týče kvality, ale prostě se to takhle sešlo. Věřím, že oba týmy se jednoznačně poučí. Je to spíš jejich starost, my jsme svých problémů měli dost,“ doplnil.

Pravdou je, že úvod patřil Ostravě. Po 26 sekundách otevřel skóre fantom posledních týdnů Muhamed Tijani po Vlčkově kiksu, pak několik dalších pokusů lapil spolehlivý brankář Jakub Markovič. Paradoxně bylo v první půli držení míče 69 ku 31 procentům pro hosty. Od Darmovzalova vyrovnání do šatny (44. minuta) už se herní dominance proměnila v nebezpečnost.

SESTŘIH: Baník - Pardubice 2:4. Vzpruha pro hosty před baráží, řádil Darmovzal Video se připravuje ...

Hned po změně stran totiž skóre otočil Ladislav Krobot, krátce nato přidal pojistku znovu Denis Darmovzal. Dvaadvacetiletý středopolař si připsal premiérové trefy v nejvyšší soutěži, pomohlo mu, že byl při šetření klíčové dvojice Michal Hlavatý, Dominik Janošek posunut o řadu výš právě na jejich ofenzivnější pozici.

„Asi mi to bodlo, asi se tam cítím o něco líp,“ přikývl. „A můj dvougólový výkon? Asi dobrý, jsem spokojený,“ usmál se Darmovzal.

Bystřejší fanoušci Baníku si na něj možná vzpomenou. Ano, je to onen záložník, kterému loni po solidním druholigovém ročníku končila smlouva v Opavě, právě on byl blízko transferu do Ostravy. Nakonec však přestoupil do Mladé Boleslavi a letos v lednu zamířil na hostování do Pardubic.

„Neměl jsem daleko do Baníku...“ nezapíral Darmovzal. „Tehdy jsem se rozhodoval, ale už je to minulost. Vůbec zatím nevím, co bude dál. Bude se to řešit až po sezoně, každopádně mi to tady asi sedlo,“ pochvaloval si jaro.

A ještě jedna fajn zpráva na něj zablikala v neděli večer: „jeho“ SFC se nakonec heroicky udržel ve F:NL. „Mám radost. Piky (Bartosz Pikul – další bývalý hráč Opavy) mi říkal na střídačce, že to zvládli. Sleduju to. Teď ještě my a bude to fajn,“ přál si Darmovzal, jehož Kováč poznal již právě při společné štaci ve Slezsku.

Po prestižní výhře už Východočeši vyhlížejí baráž. „Nejprve jsme chtěli odehrát dobře, sebevědomě, pracovitě a týmově zápas s Baníkem. Jsem rád, že to kluci vzali za své. Teď nás čeká Příbram, která má spoustu mladých talentovaných hráčů a střelce Wágnera. Nebude to nic jednoduchého, ale věřím, že jsme připraveni. Celý rok jedeme bomby. Čeká nás poslední týden, uděláme pro setrvání v lize všechno. Tým má kvalitu,“ uzavřel Kováč.