Zájem o věž z Plzně, Chorého sledují Maďaři. Kde se kluby neshodly?

Plzeň může v létě přijít o jednoho z klíčových plejerů. Podle informací deníku Sport a serveru iSport.cz sonduje situaci kolem Tomáše Chorého (28) klub z Maďarska. Nejlepší střelec týmu v uplynulé sezoně plnil roli ofenzivní jedničky a patřil k základním kamenům Viktorie. Částka, která by v eurech dorazila do Štruncových sadů, by se Adolfu Šádkovi velmi hodila.