Kotal o první lize: Řezníčka je mi líto, Sparta se musí ukázat v Evropě

Je Sparta správný mistr?

„Podle pravidel ligy to tak vychází. Ale už jsem několikrát říkal, že reálnou výkonnost všech mužstev ukážou až evropské poháry. Je rozhodující, na jakou kvalitu se její mužstvo dostalo, jestli se dokáže v Evropě prosadit.“

Narazil jste na pravidlo, že titul bere v případě rovnosti bodů lepší tým po základní části. Je vám to proti srsti?

„Nadstavba a celá konstrukce ligy není příliš obvyklá, v okolních zemích rozhodně ne. Pro mě by bylo lepší, kdy se hrála jen dlouhodobá soutěž se stejným počtem zápasů doma i venku. Po ní by pak byl vyhlášen vítěz. Nadstavba je tady kvůli atraktivitě a vyššímu počtu utkání. Kluby mohou jen nadávat samy na sebe, rozhodly si to prostřednictvím ligové asociace. Musí to respektovat, i když se jim to třeba zrovna nehodí do krámu.“

V čem Sparta vynikala?

„Poslouchal jsem trenéra Priskeho a Láďu Krejčího, kteří mluvili o tom, že kabina opravdu spolupracovala společně. To je první předpoklad pro úspěch. Zadruhé to byla vybalancovaná útočná i obranná fáze. Slavia dala spoustu gólů, konkrétně