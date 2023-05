Vrba z toho vybruslil s přehledem. Co bude dál s Priskem a Jurečkou?

Spartu dovedl k titulu, pro fanoušky rudého týmu je milovaným hrdinou. Jak dlouho ale dánský kouč na Letné vydrží? „Vždycky může někdo zavolat, mluvilo se o FC Kodaň. Nějaké lehké oťukávání tam bylo, ale pro Priskeho tohle teď není téma,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno s tím, že minimálně během léta se příznivci Sparty ničeho obávat nemusejí. Zatím… „Je to logické: pro dánského trenéra je prostě FC Kodaň nejvíc,“ upozorňuje jeho kolega Jan Podroužek. „Souhlas. A ani Priske to nemůže mít nastavené tak, že Sparta je pro něj vrchol trenérské kariéry. Samozřejmě, že se bude chtít posunout,“ dodává Vacek.

Zatímco Sparta slaví titul, na druhém břehu Vltavy už minimálně v myšlenkách skládají tým, který by ligový primát vrátil zpět do Edenu. Bude u toho i dvacetigólový střelec Václav Jurečka? „Z jeho očí po zápase se Slováckem bys vyčetl, že by měl o odchod do zahraničí zájem,“ usmívá se Podroužek. „Kdy taky jindy? Takovouhle sezonu už nemusí mít nikdy. Je to možná jeho poslední šance,“ říká Vacek.

Oba redaktoři zároveň dávají kredit Pavlu Vrbovi za to, že Zlín uchránil od přímého sestupu. „Klobouk dolů před ním. S ansámblem, co tam má, z toho vybruslil s přehledem,“ říká Vacek. „Dal bych mu kredit za to, jak to zvládl v hlavě. Žádné extempore, udržel tým v klidu a Zlín vlastně bodoval pravidelně. Vrba byl v pro mě až nečekaným zenu,“ všiml si Vacek.

