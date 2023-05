Schranz pokračuje ve Slavii: Vděk a motivace! Ukážeme, že jsme šampioni

Do Slavie přestoupil před dvěma lety z Jablonce, a jeho mise u „sešívaných" ještě zdaleka nekončí. Fotbalista Ivan Schranz podepsal v pražském klubu novou smlouvu do roku 2026. „Jsem moc vděčný, že moje působení v Edenu pokračuje," uvedl pro klubový web slovenský reprezentant, jenž v této ligové sezoně odehrál dvaadvacet zápasů. V nich dal pět branek a navrch přihodil čtyři asistence.

Pro Jindřicha Trpišovského dobrá zpráva. Univerzál Schranz zůstává v týmu. Devětadvacetiletý hráč po triumfu v domácím poháru stvrdil pokračování ve Slavii podpisem. „Cítím se skvěle, jsem moc rád, že jsem s tak skvělým klubem mohl prodloužit smlouvu," řekl Schranz.

Po přestupu z Jablonce odehrál za Slavii celkem 75 soutěžních zápasů, připsal si 20 branek a k tomu 12 asistencí. Na kontě má i góly v evropských pohárech.

V tomto soutěžním ročníku má bilanci 7+7. Trpápila ho i zranění, po zářijovém zápase Konferenční ligy s kosovským Ballkani chyběl až do konce podzimu. Měl problémy s hlavou a krční páteří.

„Čísla i góly by mohly být lepší, sezonu mi trošku rozbilo zranění. To je možná první důvod. Druhý pak, že jsem hodně rotoval sestavou. Hrál jsem i na defenzivních postech, branek nebylo tolik jako sezonu předtím. Myslím ale, že jsem je nezapomněl dávat, to jsem v některých utkáních ukázal," zhodnotil Schranz.

Ivan Schranz byl pátým nejlepším hráčem sezony podle známek Sportu. Kompletní pořadí zde>>>

Ve Slavii se na jaře radoval vůbec z první trofeje v českých soutěžích. Se spoluhráči triumfoval v domácím poháru, ale v lize zůstali „sešívaní" druzí za Spartou.

„Tohle bude ještě dlouho bolet. Můžeme si za to sami, měli jsme strašně moc ztrát. Byla spousta zápasů, které jsme měli zvládnout, hlavně na hřištích soupeřů. Fotbal tohle přináší, podruhé za sebou nám titul o kousek unikl. To je život, jsou horší věcí, ale bolí to, to nezastírám. Skončili jsme druzí, o to větší máme motivaci a nadšení do další sezony. Chceme ukázat, že jsme šampioni, o to budeme zase bojovat ze všech sil," dodal Schranz.