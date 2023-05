Slavia chce Tijaniho. Baník napálil cenu, řeší se i hráčská kompenzace

Dámy a pánové, pokud tohle klapne... Tak to bude přestupová bomba! Muhamed Tijani, ještě před pár měsíci fanoušky Baníku odepisovaný útočník, který byl schopen ze dvou metrů přestřelit prázdnou kasu, je vysněnou posilou Slavie. Nejde o pouhé spekulace. Právě urostlým Nigerijcem by Jindřich Trpišovský a spol. rádi vytunili už tak suverénně nejlepší ofenzivu soutěže. Je tady však jedna zápletka: Ostravští si autora jedenácti gólů v nedávno skončené ligové sezoně mají cenit pořádně vysoko.

Na trase mezi Bazaly a Edenem je už zase živo. Pamatujete na loňskou zimu a tvrdá jednání o transferu Yiry Sora? Bolelo to, dřelo to, ale dopadlo to. Na oplátku dorazil hostovat Ubong Ekpai a Ladislav Takács, v létě pak přišel Ostravě překvapivě pomoct i Srdjan Plavšič.

Teď je tady další test pevnosti vztahu mezi Baníkem a Slavií. V hlavní roli: Muhamed Tijani.

Je to paradox, protože to není tak dávno, co „sešívaní“ kroužili kolem Ladislava Almásiho. Jenže Nigerijec přeskočil Slováka nejen v základní sestavě, ale i na listu potenciálních posil sportovního úseku úřadujícího ve Fortuna Areně. Stejně jako další vyhlédnuté útočníky.

„Jestli se nebojím, že Tijani odejde? Je to fotbal. Jako trenér bych ho samozřejmě chtěl udržet,“ říká kouč Pavel Hapal, jenž stojí za abnormálním Afričanovým progresem v posledních týdnech. „Udělal kus práce, podílel se na tom celý realizační tým. Podařilo se nám nahradit Almásiho, když byl zraněný a nemohl hrát. Tijani se dostal do velice kvalitní formy, to je určitě pozitivum,“ přidává.

Na hodně vysokou úroveň se dostala i cenovka, kterou mu mělo vedení FCB udělit