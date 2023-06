Vrba by si ve Vyškově vybral: Někteří hráči nemají ve druhé lize co dělat 

Při příchodu do tiskového centra laškoval s klubovou mluvčí Zuzanou Molkovou. Brzy ale Pavel Vrba zvážněl. „Do smíchu mi moc není,“ shrnul vstupní barážový duel proti Vyškovu, v němž se jeho soubor protrápil k hubenému triumfu 1:0. Mohlo to dopadnout hůř….

Čekal jste lepší výsledek?

„Samozřejmě, že kdyby to bylo pohárové utkání před deseti lety, je to dobrý výsledek. Tehdy se ještě počítal každý vstřelený gól venku za dva. 1:0 je sice slušný vstup, ale víme, že nás čeká v neděli těžký druhý zápas. Soupeř ukázal kvalitu, o které jsme věděli. Někteří jeho hráči nemají ve druhé lize co dělat.“

Třeba krajní halv Alexis Alegué, že?

„Je tam čtyři pět hráčů, kteří mají na střed tabulky první ligy úplně v pohodě. Kdyby Vyškov nepostoupil, určitě tam někteří z nich působit nebudou. To si aspoň myslím já. Kdybych mohl, minimálně tři, čtyři si vyberu. Viděli jste, že rozdíl mezi mužstvy z dolní části první ligy a předními z druhé není tak velký. Možná býval kdysi, před deseti, patnácti lety. Pokud mí hráči dodneška nevnímali kvalitu Vyškova, tak teď už ji určitě vnímají.“

Čím vás druholigový sok nejvíce zlobil?

„Když se podíváte na typologii jejich cizinců, jsou trošku jiní než čeští hráči. Vzhledem k tomu, že tady hrají už delší dobu, jsou nejen techničtí, ale i velice slušní v kombinaci. Dokážou spolupracovat, hrát kolektivní fotbal. Pak je to proti nim velmi těžké.“

Brzy po půli jste střídal naráz tři hráče. Proč?

„Nehráli jsme dobře. Neměli jsme žádnou šanci, jen nějaké náznaky. V kombinaci jsme nebyli takoví, jací jsme chtěli být. Chtěli jsme být v útočné fázi mnohem aktivnější. Potřebovali jsme hru oživit. Chtělo to víc přímočarosti a kvality dopředu. V odvetě musíme hrát na výsledek, který nás udrží v lize.“