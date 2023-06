Hromadný návrat do Sparty: Ryneš či Sejk mají šanci, Fortelný zřejmě mimo

Chlapci, nástup! Tenhle signál vyslalo vedení Sparty po skončení sezony celé řadě svých hráčů, které měla rozeseté po celé republice.

Brianovi Priskemu se budou na startu letní přípravy hlásit Matěj Polidar a Martin Suchomel, Václav Sejk s Matějem Rynešem se připojí po EURO hráčů do jedenadvaceti let. Všichni dorazí se stejnou motivací: ukázat dánskému kouči, že si místo v áčku zaslouží.

„Budeme se držet strategie, co máme. Měli jsme kluky po hostováních, určitě tohle nebudeme opouštět. Někteří se vrátí do kádru, začnou přípravu, budou bojovat o místo. My jim tu šanci chceme dát,“ zdůrazňuje sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Někteří sparťané se v uplynulých měsících skutečně činili. Platí to zejména pro „jabloneckou dvojku“. Polidar se Sejkem shodně nasázeli v rámci FORTUNA:LIGY po sedmi gólech, druhý jmenovaný navíc připojil i tři asistence.

Oba si dokázali držet konstantní výkonnost, do Priskeho systému by navíc mohli zapadnout. Polidar by svou pracovitostí a fyzickými dispozicemi mohl na levé straně středové formace vytvořit tandem s Jaroslavem Zeleným, Sejk by mohl být alternativou na hrot. A třeba i na jeho pravou stranu, kdyby se měl uvést ve skutečnost možný odchod Tomáše Čvančary.

„Nechceme zapomenout na to naše, na propojení s akademií, aby tu byli sparťani,“ připomíná Rosický.

Strahovskou školou mimo jiné prošel i levonohý křídelník Matěj Ryneš (v lize 3+4), rovněž on se po ročním sbírání ostruh v Hradci Králové vrátí do přípravy.

Kdo by naopak mohl zůstat mimo brány Sparty, je záložník Jan Fortelný. Aktuálně se řeší jeho další působení v Olomouci, kde už hostoval během jara.