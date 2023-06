Pardubice těší, že nejsou za pitomce. Wágnera naštval přístup Příbrami

Matador Tomáš Wágner se rval, diskutoval s rozhodčím, motivoval spoluhráče. Nestačilo to, Příbram, klub ničený ekonomickými problémy, postup do ligy neurval. I když by ho majitel Jaroslav Starka bral jako spásu.

„Domácí se zaslouženě udrželi, do ligy patří,“ pronesl Karel Krejčí, trenér, jenž vedl zelenočerné pouze posledních šest týdnů. „Vadí mi, že jsme se nervali. My házíme aut dvě minuty. Jako kdyby se hrálo dvacáté kolo a nám stačila plichta. Mladým nerozumím, nevím, co chtějí hrát,“ čílil se kapitán Wágner.

Nelze se mu divit. Hosté museli dohánět ztrátu z prvního duelu, přesto v odvetě neměli ani jednu šanci. Vlastně jen čekali na brejk nebo standardku. Jenže taková možnost nepřišla. Domácí zahodili pár příležitostí, pak znervózněli, přesto vedli souboj k tomu, co potřebovali. Stačila jim prohra o branku, remíza byla úplná jistota.

„Chyběla nám energie, byla tam nervozita. Ale tenhle zápas nebyl o tom, jestli hrajeme dobře, nebo ne. Jde o to, že budou Pardubice příští rok v lize. Největší hrdinové jsou hráči a fanoušci. Bez nového stadionu bychom to nezvládli,“ vykládal trenér Radoslav Kováč.

Do vlastní arény se mužstvo vrátilo po zimní pauze. Bylo to jako živá voda. Ve druhé části ročníku nasbíral celek devatenáct bodů, v tabulce skončil na sedmém místě. Přesto se kvůli ztrátě a souhře dalších výsledků nevyšvihli výše než na barážovou pozici.

„Pětadvacet zápasů to bylo pro nás jako finále Ligy mistrů,“ rekapituloval Kováč. „Po deseti kolech jsme měli tři body, přesto jsem cítil v kabině sílu, že to zvládneme.“

Přišly těžké chvíle, ta nejsložitější tři kola před koncem nadstavby. Pardubičtí doma padli se Zlínem, dolů je navíc poslala hvězda jara brankář Florin Nita. Najednou byla hrozba přímého sestupu aktuální a děsivá. „Ale druhý den přišel Míša Hlavatý do kabiny a řekl: Klid, my to dokážeme,“ popsal trenér.

Stalo se a kámen ze srdce spadl i kaptiánovi Pavlu Černému. „Konečně nějaká veselá tiskovka,“ přišel po remíze s Příbramí mezi novináře. „Propukl stav euforie. V kabině to na mě přišlo. Dlouho jsme si nezakřičeli, neslavili jsme, dokud jsme nebyli zachránění. Konečně po dlouhé době jsme si mohli zabékat. Ale já jsem týmu věřil. Kdybychom to nedotáhli, tak jsme za pitomce,“ povídal.

Nestalo se.