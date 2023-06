Záchrana a Vrbův kotoul! Kouč si vydělal dva miliony, Zlín povede i dál

Resuscitace Pavla Vrby a vůbec celého fotbalového Zlína se povedla. Remíza 0:0 na hřišti Vyškova v Drnovicích znamená záchranu FORTUNA:LIGY. Kouč Vrba se radoval decentně. Šel spolu s hráči poděkovat početnému kotli fanoušků - a nakonec se přece jen odvázal. Vystřihl na trávníku kotoul, jímž proslul během angažmá v Plzni. „Chtěl jsem všechny přesvědčit, že to ještě umím. I když jsem starej,“ usmál se trenér, jenž v bolestech a s velkými nervy splnil náročný úkol. Podle zdrojů iSport.cz za to obdrží bonus ve výši dva miliony korun. V klubu má na základě opce pokračovat.

Na rovinu, Vyškov byl nakonec od vysněného postupu dost daleko. Druholigista v odvetě (první duel prohrál 0:1) vlastně neměl žádnou pořádnou šanci. „Hráli jsme zkušeně. Podařilo se nám vyplnit plán, i když jsme samozřejmě chtěli dát ještě gól. Ten jsme dali, ale neuznali nám ho,“ připomněl obránce Martin Cedidla trefu Vukadinoviče, kterou VAR odvolal kvůli předchozí ruce zlínského hráče.

Domácí v útoku propadli, jejich esa neměla prostor. Vrbova parta bránila perfektně, koncentrovaně. „V ofenzivě jsme nebyli tak kvalitní a přesní jako v předchozím utkání,“ přiznal poražený trenér Jan Kameník. „Zlín bránil z hlubokého bloku a my jsme tam těžko nacházeli cestu. Možná na nás dopadla tíha celé sezony,“ dodal.

Druholigista si přitom troufal, v prvním zápase na Letné dokonce favorita místy přehrával. Na odvetu vyprodal drnovický stánek, vzpomínalo se na jeho slavnou minulost. Na tribuně byli trenéři Komňacký, Weber, Uličný, také záložník Slovácka Milan Petržela či místopředseda FAČR Jiří Šidliak. Hlasatel oznámil 4500 diváků, čili vyprodáno. Po dlouhých letech se otevřela kamenná tribuna naproti té hlavní, jejíž roh obsadili příznivci FC Trinity.

Na hřišti to vypadalo tak, že hosté hráli přesně to, co chtěli a potřebovali. Z ofenzivního mága Vrby se stal z nutnosti specialista na obranu. Pochopil, na co jeho svěřenci mají a čím mohou uspět. Nebylo to kolikrát ke koukání, ale účel byl splněn. Víc Vrba prozatím na této štaci nežádal. Na herní progres má dojít posléze. „Hru jsme podřídili bodům, výsledkům. Člověk se chce zachránit, proto to nebylo tolik koukatelné,“ připustil pravý bek Cedidla. Za zlomový bod označil Fantišův vítězný gól v závěru bitvy v Pardubicích, když strašlivě chyboval brankář Florin Nita. „Díky tomu jsme se dostali do baráže,“ sdělil zlínský odchovanec.

Zlín zůstává v lize. Podívejte se, jak se po úspěšné baráži slavilo v kabině Video se připravuje ...

V soubojích s Vyškovem to byl výše postavený Zlín, kdo primárně sázel na obranu a kontry. Byla to efektivní strategie. „Když nám mančaft sleze strašně nízko, nesedí nám to. Pokud se Beny (Kanakimana) nebo Alexis (Alégué) nemůžou rozběhnout, máme s tím problémy. Musíme uznat, že kvalita Zlína byla výš než ve druhé lize. Uhrál si to, co potřeboval,“ mínil vyškovský kapitán Michal Klesa, který vrcholovou kariéru končí. V klubu možná zůstane v jiné roli. Spíš funkcionářské než trenérské. „Fotbal si ještě někde kopnu, ale už ne na profi úrovni,“ uvedl čtyřicetiletý útočník s minulostí v Bohemians, v Českých Budějovicích či v Příbrami.

Změn bude nepochybně víc. Pryč jde reprezentační gólman Antonin Kinský, Slavia ho přepošle na hostování do Pardubic. Nadějný stoper Jaromír Srubek by se měl vrátit na přípravu do Slovácka. Nejistá je tradičně budoucnost afrických hráčů, kteří se v organizaci točí. Někteří si řekli o přesun na lepší adresu. Primárně levý halv Alexis Elandi Alégué.

Kariérní posun možná v létě čeká i Cedidlu, jenž se v pondělí téměř jistě ocitne v nominaci na EURO U-21. „Nervózní nejsem,“ reagoval. „Věřím, že si nominaci zasloužím a dostanu se do ní. Dám si dvou až třídenní volno, doplním síly. A jestli zůstanu ve Zlíně? To necháme osudu,“ shrnul.