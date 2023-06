Karabec vypadá Let it go, ale je génius a diamant, říká Vácha. Co Daněk?

Podle Váchy v pohledu na ně může hrát významnou roli to, jakým dojmem na hřišti působí. V tomhle ohledu Daněk Karabce svým nasazením, drajvem a zarputilostí v podstatě přebil. Někdejší letenský kapitán však tvrdí, že „Kara“ není flegmatik, kterému by bylo trochu šumafuk, co se na trávníku děje. „Vypadá jako že Let it go a je mi to jedno, ale v hlavě to nemá, je to spíš body language,“ je přesvědčen Vácha. Krom jiného pak popisuje rovněž to, jak se oba mladí sparťanští fotbalisté vyrovnávali se svým údělem v sezoně a proč byli schopni v jejím závěru zaskočit za spoluhráče ze stabilní jedenáctky.