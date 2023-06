Zlín v problémech, nemá mecenáše! Vycouval i Fastav. Šéf: Nevrátím se

Fotbalový Zlín má problém. Parta trenéra Pavla Vrby se sice na poslední chvíli zachránila v nejvyšší soutěži, ale postupně přichází o významné sponzory. Klub musí podle informací iSport.cz oželet zhruba třináct milionů korun, jimiž ročně přispívali do rozpočtu Trinity Bank a Climax. Nahradit je měla vsetínská společnost Fastav Development, její comeback do portfolia klíčových přispěvatelů se však nekoná. „Do zlínského fotbalu se nevrátím,“ potvrdil iSportu majitel Vlastimil Fabík, který se v zimě přestěhoval z Prahy zpět na Moravu.

Celou jarní sezonu to směřovalo k tomu, že se Fastav opět stane silným mecenášem. V té pozici byl předtím deset let. Boss developerské firmy Vlastimil Fabík dokonce vážně zvažoval, že od podnikatele Zdeňka Červenky odkoupí celý klub. Nakonec nedojde ani na jednu z variant. „Bavili jsme se o nějakých variantách včetně prodeje. Ale ten by se týkal spíš druhé ligy, pokud bychom sestoupili,“ informoval Červenka (66), který stojí v čele zlínského fotbalu přes dvacet let. Jeho holding Lukrom je stále nepostradatelným garantem ekonomické stability, díry v rozpočtu vždy zalepí.

Zlín nikomu nedlužil a nedluží, na tom si jeden z nejbohatších Čechů zakládá. Na druhou stranu už by rád předal klub někomu jinému. S Fastavem to nevyšlo a další zájemci nejsou. Červenka však nepropadá panice. Chce ještě vyvolat jednání se zástupci Trinity Bank a Climaxu, ovšem není pravděpodobné, že jejich rozhodnutí změní. „Nějak to zase poskládáme,“ ujistil.

Znamená to, že klub bude muset změnit před novým ročníkem název i logo. Z FC Trinity se po pouhém roce spolupráce může stát strohé FC Zlín. „Obavy jsou na místě, ale nemusí se naplnit,“ uvedl Fabík k ekonomické nejistotě.

Jeho Fastav každopádně půjde jinou cestu, byť on sám už byl během jarní stíhací jízdy v organizaci zainteresován. Chodil za hráči do kabiny, povzbuzoval je, kritizoval, zval Procházku a spol. na kafe a na večeři. Snažil se zkrátka udržet tým ve správném naladění. „Chtěl jsem pomoct svou přítomností, aby se nespadlo,“ vysvětlil. „Souběžně jsme jednali o tom, abych se vrátil sponzorsky či jako majitel. Spíš jsem preferoval tu druhou variantu s tím, že zkusím klub nějakým způsobem nasměrovat. Ale po záchraně jsem řekl, že se vracet nebudu. Ani v jedné roli,“ dodal vlastník Fastav Development s.r.o.

Důvod? Fabík si ve finále vyhodnotil, že jde o velkou starost navíc. „Nejde až tak o peníze,“ tvrdil. „Obdivuju Zdeňka (Červenku), že to má dvaadvacet let na bedrech. Chce, aby klub předal do správných rukou a dál fungoval. Já mám svoje podnikání, podporuju vsetínský hokej i fotbal a basketbal ve Zlíně,“ vypočítal své aktivity ve sportovním prostředí.

Ale co bude s tamním fotbalem? Smlouvy dobíhají více než polovině kádru, razantní posílení se nechystá. Gruzínský záložník Vakho už podepsal přestup Peltově Jablonci, na odchodu je další stěžejní záložník Robert Hrubý.