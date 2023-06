Bederka v Karviné: Že sem z Čech nechtějí? Čekal jsem život horší

Do Karviné přišel stoper Jiří Bederka (28) v zimě a v cestě za návratem do elitní soutěže byl klíčovou postavou týmu. Zkušený bek, který už odehrál 80 ligových zápasů za Hradec Králové (2016/17) a Bohemians Praha (2017-22), zpevnil zadní řady a výrazně pomohl s rozehrávkou. V Karviné zůstává a těší se na návrat do FORTUNA:LIGY. V rozjezdu přípravy mluví například i o tom, proč se fotbalistům z Čech do Karviné až tak nechce. „Říká se to, taky jsem měl, ne že předsudky, ale strach z toho, že jsme daleko od rodiny. Ale za ten půlrok jsem tady spokojený, překvapený. Čekal jsem život a zvykání daleko horší.“

Návrat do ligy jste vybojovali, co bude potřeba pro to, abyste hráli důstojnou roli i v nejvyšší soutěži?

„Kvalitně potrénovat a navázat na poctivou práci. Jsem tady od zimy, nastavené je to v klubu dobře. Zdravé prostředí, dobrá kabina. V tom je třeba pokračovat.“

Bude potřeba doplnit kádr?

„Jo, nějaká místa, kde nás tlačila bota, by to chtělo rozšířit. Ale tým, co jsem tady poznal, má sílu. Hráli jsme o postup celou dobu. Já to zažil poprvé a musím říct, že to bylo náročné. Žádná sranda. To nás stmelilo a zocelilo. V lize můžeme vše prodat. Ze začátku v ní budeme v roli outsidera, než si uděláme nějaké jméno nebo respekt.“

Dá se nějakou chvíli „žít“ z postupové euforie?

„Říká se to. Že se tým první sezonu po postupu ještě veze na vlně euforie. Uvidíme. Nebude to lehké, liga je o něčem jiném. Ale kéž bychom se vezli na euforii, v jaké jsme končili.“

Vy se do ligy vracíte po nějaké době, těšíte se?

„Rozhodně. Vracím se po roce a půl, na jaře 2022 jsem dojížděl smlouvu v Bohemce do 30. 6. Pár zápasů jsem tam měl. Taky jsme hráli o bytí do posledního kola, tehdy baráž s Opavou. Tu už jsem ale za Bohemians nehrál.“

Co říkáte na Bohemku v pohárech?

„Asi jako všichni – velké překvapení! Poskládali dobrý tým, všechno si sedlo, měli dobrého gólmana. Jedlička jim hodně pomohl, byla to jistota. Teď se uvidí, jak posílí a doplní kádr. Přeju jim to, pohár si zaslouží.“

Vnímáte Karvinou osobně jako ligový restart?

„Necítím to tak. V Bohemce jsem skončil, že jsem chtěl změnit prostředí, bylo to mé rozhodnutí. Úplně nevyšlo, jak jsem si představoval (do Karviné přišel z druholigového Táborska). To je fotbal, jsem za to i rád, mám rád nové výzvy. I změnu prostředí. Nedokážu si představit, že bych někde hrál patnáct let jako Pepa Jindřišek. Rád poznávám nové věci.“

Ještě když Karviná hrávala první ligu, tradovalo se, že fotbalistům z Čech se do polského pohraničí moc nechtělo. Vnímal jste to?

„Pocházím z východních Čech a ano, slyšel jsem, říká se to. Taky jsem měl, ne že předsudky, ale strach z toho, že jsme daleko od rodiny. Mám malou dceru, rok a půl, babičky daleko... Ale za půlrok jsem tady spokojený, překvapený. Čekal jsem život a zvykání daleko horší. Žádná překážka, přece jen to není tisíc kilometrů a někde v zahraničí. Furt dobrý dojezd.“

Můžete Karvinou doporučit?

„Rozhodně!“

Čím konkrétně?

„Chodem klubu a kabinou. Ta je super, nezažil jsem tak zdravou kabinu. Fakt cítím, že táhneme za jeden provaz. A stadion je opravdu krásný, dobrá atmosféra.“

S místním nářečím a dialektem jste problémy neměl? Rozumíte už všemu?

(usměje se) „Já neměl problém, spíš si mě kluci dobírali, že mám pražský přízvuk, co jsem chytil v Bohemce. Ale v pohodě, ze srandy všechno.“

KÁDR MFK KARVINÁ NA PRVNÍM TRÉNINKU

Brankáři: Ciupa, Mrózek (Neuman je s reprezentací U21)

Obránci: Soukeník, Krčík, Bederka, Antovski, Motyčka, Cienciala, Traore, Kauan, Hošek (Žídek se připojí v pondělí)

Záložníci: Budínský, Bartl, Žák, Memič, Málek, Boháč, Mikuš, Rezek, Moses

Útočníci: Adeleke, Ezeh, Vinicius