Trucpodnik Jihlavy? Nepustila Křišťála na přípravu do Olomouce

Olomouc se o služby jihlavského odchovance ucházela už v zimním přestupním termínu, ale k dohodě mezi oběma kluby nedošlo. „Hledali jsme pravého obránce, protože náš hráč Juraj Chvátal bude minimálně půl roku mimo po operaci. Věděli jsme, že Vojta Křišťál nebude v Jihlavě prodlužovat smlouvu. V prosinci jsme proto nabídli Jihlavě finanční kompenzaci i procentuální participaci z dalšího přestupu, aby hráč mohl přestoupit ihned. K dohodě nedošlo, protože se představy naše a Jihlavy diametrálně lišily, ale to se stává,“ říká Minář.

Hráč se tak měl hlásit v Olomouci až 1. července po vypršení kontraktu s Jihlavou, které pomohl k záchraně ve druhé lize jako člen základní sestavy. Jenže Olomouc začíná letní přípravu již 19. června a zástupci hráče i Olomouce si přáli, aby Křišťálovi byl umožněn přesun na Hanou o 11 dní dříve. Z Vysočiny však přišla negativní odpověď.

„Jsem zaskočen z jedné věci. Křišťál celý zbytek sezony za Jihlavu odmakal, pomohl jí k záchraně. Myslím si, že byl pro ně i stěžejním hráčem. A teď mu nechtějí umožnit přesun do Olomouce, aby stihl začátek přípravy. Pokud nyní mají žaludek na to, aby hráče drželi 11 dnů zbytku smlouvy v šachu a trestali ho tak za odchod do Sigmy, měli stejné ´koule´ prokázat již během jara, kdy byl jeho letní přesun do Sigmy oficiálně oznámen. Jednoduše měli nasadit své kmenové hráče s větší klubovou perspektivou. To neudělali, protože Vojtovy kvality potřebovaly. Vytěžili ho do poslední minuty a on na základě své povahy a poctivosti odvedl naprosté maximum. Jako poděkování pak dostane současnou facku,“ pokračuje Minář.

Sportovní manažer Olomouce vysvětluje standardní postupy: „V praxi to bývá tak, že nový klub částku měsíční výplaty dorovná stávajícímu zaměstnavateli, takže by Jihlava škodná nebyla. Probíhá to tak i v případech, kdy je kolem přestupu a změny dresu spousta zlé krve. Což nebyl až do tohoto týdne tento případ. Takhle to na mě působí jako čistý trucpodnik,“ dodává Minář a zakončuje: „Pro nás se nic nemění, hráč přijde do Olomouce 1. července bez finanční kompenzace a bude působit a hrát v našem klubu. Nijak na něj netlačíme, aby se tam vzdával podstatné části výplaty, to je nesmysl. Vůči tomu hráči mi to každopádně přijde velmi nefér.“

Jihlavští údajně byli ochotni Křišťála do Olomouce pustit, ale jen v případě neproplacení dvou posledních měsíčních výplat hráči (tedy za květen a červen), jak informoval zdroj iSport.cz. „Jednání Vysočiny je velmi nestandardní a vzhledem ke službám, které pro ni hráč v průběhu let odvedl, je to hořké rozloučení. S požadavky, které si klub stanovil za uvolnění hráče do nového klubu 11 dnů před koncem kontraktu, jsme se ještě nesetkali. Snažíme se nalézt řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny strany. Pokud se však kluby nedohodnou jinak, do přípravy v Olomouci se hráč zapojí až 1. července,“ reaguje na celou situaci Pavel Pillár z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Sportovní manažer jihlavského klubu Lukáš Vaculík má o situaci jasno. „Příběh je to dlouhý, tak to zkrátím. S Vojtou jsme minulé léto jednali o nové smlouvě, nejprve přislíbil, že podepíše, pak tedy nakonec že nepodepíše. Poté přišla nabídka Olomouce už v zimě, to je pravda, ale z našeho pohledu byla naprosto neadekvátní, takže k dohodě nedošlo. Tím pádem plníme jen to, co má hráč ve smlouvě. Je to jen o tom, že jsme s Olomoucí nenašli společnou řeč.“

Že obchod mezi kluby neklapne, to se stává. Předmětem vášní je ale skutečnost, že není hráči umožněno, aby naskočil v Olomouci do přípravy hned od jejího začátku a dva měsíční platy někde mezi nebem a zemí, byť gentlemanské dohody mezi kluby ve fotbalovém prostředí říkávají něco jiného.

„V Jihlavě ctíme fotbalové zvyklosti a náš klub s tím nemá nikdy problém, aby někam uvolnil hráče těsně před vypršením smlouvy, ale jen v případě, že je ten vztah veden ze všech stran korektně. Ve chvíli, kdy cítím, že vše není korektní, tak prostě jednáme podle toho, jak se věci mají ve smlouvě. Uvědomuju si, že jako klub jsme tady nevyšli vstříc, ale agentura zastupující Vojtu věděla dopředu o podmínkách, za kterých jsme byli ochotní ho uvolnit. Tohle jsou běžné fotbalové věci, které se dějí, a nechci být tlačen do situace, že hráč je víc než klub. Takhle to prostě nefunguje,“ říká Vaculík.

Na slova jihlavského manažera pak reaguje Pillár ze Sport Investu: „Těší nás, že se Jihlava ústy pana Vaculíka hlásí k dodržování aktuálně platných smluv. Finanční závazky vůči Vojtovi totiž uhrazené nemá včetně některých faktur zpřed dvou let. Co se týče aktuální situace, z našeho úhlu pohledu je věc jasná: Vysočina svým postupem nezíská nic, protože hráči bude muset plat uhradit, jen svému odchovanci jednoduše stíží nástup a zkomplikuje pozici v novém klubu.“