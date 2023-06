Traoré a Ewerton chybí. Slavia bere do Aigenu Plavšiče i nigerijský talent

Ibrahim Traoré zblízka napálil míč do Matěje Kováře • Pavel Mazáč / Sport

Rakouský Aigen, místo zaslíbené pro letní přípravu fotbalistů pražské Slavie, kam v sobotu ráno vyrazili na kondiční kemp po dovolené. S týmem Jindřicha Trpišovského odcestovalo celkem 5 brankářů a 19 hráčů do pole včetně navrátilce z Baníku Ostrava Srdjana Plavšiče. Pochopitelně chybí hráči, kteří si plní reprezentační povinnosti. Dvě zajímavá jména však Pražané nechali doma, což posiluje spekulace o jejich odchodu z Edenu.

Srbský štírek Srdjan Plavšič dostane znovu možnost se procpat do základního kádru Slavie. Sezona v Ostravě mrštnému křídelníkovi prospěla a z „nových“ hráčů jde o nejvýraznější jméno. Trpišovský tradičně do Aigenu vzal také mládežníky, kteří se v juniorce či béčku Slavie ukazovali na jaře nadstandardně. Zajímavým artiklem může být zejména Nigerijec Boluwatife Ogungbayi, který v celostátní dorostenecké lize nasázel za Slavii na jaře 10 branek v 7 zápasech.

Kromě Ondřeje Koláře, Aleše Mandouse a Jana Stejskala v Rakousku budou nabírat zkušenosti i mladíci v bráně Stefan Jovanoski a Jan Sirotník, který byl zapůjčen ve Varnsdorfu.

„Kádr se skládal s ohledem na probíhající reprezentační akce, kde máme hodně hráčů. Ti se na kondičním kempu neobjeví, připojí se postupně v průběhu týdne, kdy budeme trénovat v Praze. Na herní soustředění odjedeme kompletní. Teď jsme vzali mladé kluky, Naskose, Pecha, Šmigu či Konečného, děláme to pravidelně. Pojede s námi i Boluwatife. Všichni prokázali nejen na jaře dobrou výkonnost, sledujeme je dlouhodobě. Věříme, že to pro ně bude nejen zážitek, ale také cenná zkušenost, když zažijí přípravu ligového týmu. Třeba se někteří ukážou, prodají svůj potenciál tak, že pocestují i na herní kemp," vysvětluje asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Mimo soupisku pro kondiční kemp však zůstali Ibrahim Traoré a Ewerton. Zkušený středopolař z Pobřeží slonoviny odkroutil ve Slavii pátou sezonu. Teď se ale hojně spekuluje o jeho odchodu do Jablonce. Se severočeským klubem je sice spojován i Petr Hronek, ale ten do Aigenu se Slavií odcestoval.

Brazilec Ewerton v minulé sezoně nedokázal v dresu Slavie navázat na výborné výkony z Mladé Boleslavi a i vinou zranění se napevno do sestavy sešívaných nedostal a pravděpodobně jedná o odchodu z klubu.

Do Čech se Slavia vrátí 25. června a týden se bude připravovat na domácí hroudě, než se v první červencový den vydá do Aigenu na druhý turnus. To už se bude jednat o herní soustředění, kde Trpišovského skvadra narazí na kvalitní soupeře. Postupně se Pražané utkají s Čenstochovou a Maccabi Haifa, tedy mistry polské a izraelské ligy. Následují přípravné zápasy s Podbrezovou a Queens Park Rangers.

„Všichni se těšíme. Nejen na fotbalové věci, které nás čekají, ale i třeba na zážitky z dovolených, dlouho jsme se neviděli. Věřím, že si všichni dobře odpočinuli, naladili se na start sezony, která bude náročná,“ doplnil Köstl.