Slončík (18) přestup neřeší. Vrba s ním počítá, tlumil povyk. Zlín bez opory

Z užšího kádru Zlína má nejnižší smlouvu, ovšem zájem konkurence je o něj zdaleka největší. Žádaného záložníka Toma Slončíka (18) by z fleku brala většina celků FORTUNA:LIGY včetně Baníku. Podle informací Sportu je však pravděpodobné, že zatím zůstane v mateřském klubu. „Pro takové hráče je důležité, aby měli pravidelnou zápasovou zátěž,“ myslí si kouč Pavel Vrba.

Po záchraně v baráži s Vyškovem už Zlín zase trénuje. První trénink s týmem absolvoval v pondělí dopoledne také teenager Tom Slončík, aktuálně nejzajímavější člen Vrbova kádru. Přestup jinam se momentálně nerodí. Kouč s ním dál počítá. „Pro jeho budoucnost je to lepší, než aby vysedával v lepším klubu na lavičce,“ tvrdí Pavel Vrba.

Hráčův manažer Pavel Paska má svůj plán, stejně jako klub. „Maximálně se soustředím na další sezonu, abychom byli úspěšní, a ve škole jsem v klidu odmaturoval,“ líčí způsobně Slončík. „O ničem dalším ani nevím. Jen to, co mi občas někdo pošle a co slyším. Nemá cenu nad něčím přemýšlet, když nejde o nic konkrétního. S agentem jsem se ani nebavil,“ přísahá.

Na jaře zvládl prvoligový nováček patnáct startů, dal dva góly a na dva přihrál. Primárně zaujal fotbalovostí, zdravou drzostí a technikou. V průměrném týmu v některých zápasech vyloženě vyčníval. Stal se z něj hit, který musel zkušený kouč Vrba ztlumovat. „Trenér říkal, ať mi dají novináři pokoj,“ potvrzuje s úsměvem talent. On sám prý náhlý příval popularity zvládal. „Byl jsem rád, že mě někdo pochválil, ale nedával jsem tomu moc velkou pozornost,“ ujišťuje.

Přechod z dorostu mu nedělal problémy, v nejvyšší soutěži zaujal hned při své premiéře, kdy po pauze extrémně osvěžil hru Zlína v domácím duelu se Spartou (2:3). Dvěma góly pak složil Bohemians, účastníka předkola Konferenční ligy. „Co víc si můžu přát než hrát ve svém věku takové zápasy. V dorostu jde prakticky o nic a my jsme hráli o život. Na každý zápas jsem se mentálně připravoval. Neuvěřitelně mě to posouvalo a zocelovalo,“ lebedí si mladík, jenž rostl vedle jiného špílmachra Roberta Hrubého (29).

Pardubice - Zlín: Slončík nádherným načechraným centrem nachystal Balajovi gól, 1:1! Video se připravuje ...

Po boku už ho však mít nebude. Odchovanec Slavie, kde působí Slončíkův mladší bratr Šimon (16), odmítl prodloužit končící kontrakt a míří jinam. „Ano, odejde,“ potvrzuje Vrba. „Patřil mezi naše důležité hráče. Byl jsem s ním v kontaktu, přál jsem si, ať zůstane. Ale on se i z rodinných důvodů rozhodl jinak.“

Ve Zlíně končí rovněž Vakho (Jablonec), Libor Kozák, Filip Balaj, Marek Hlinka, Jan Silný, Michal Jeřábek, Václav Procházka, Martin Fillo. Nové smlouvy by naopak měli podepsat brankář Stanislav Dostál, univerzál Rudolf Reiter či stoper Dominik Simerský. „Jednání probíhají. Nějaké informace dostávám, ale nemůžu vám je potvrdit,“ odmítá Vrba cokoliv konkretizovat. Jasněji podle něj bude v horizontu čtrnácti dnů.

Jediným novicem je prozatím obránce Kryštof Obadal (20), který naposledy působil ve druhé slovenské lize v Pohronie (9 utkání). Předtím prošel Slováckem, Slavií, Mladou Boleslaví nebo Třincem. „Začne s námi přípravu a uvidíme, jak si s tím poradí,“ nechá se kouč překvapit.