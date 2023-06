Rosický má na přestupy limit: Dán nás stál... Kanga? Hrozný charakter

Po téměř pěti letech v pozici sportovního ředitele se dočkal. Tomáš Rosický vrátil Spartě titul. Jeho vůbec první z kanceláře. A před novou sezonou má další výzvu - získat double a proskočit do Ligy mistrů. Odvážný plán. Proto už Letenští spřádají plány, jak toho dosáhnout. V létě do kádru přivedli tři hráče, na další jména se čeká. A jaké má úřadující mistr možnosti? „Říká se, že máme bohatého majitele a můžeme si koupit, co chceme, jen to nemůžeme najít. Ale realita je vlastně naprosto jiná. Máme jasné mantinely," prozradil Rosický v podcastu Sparťanské noviny , kde promluvil i o charakteru Guélora Kangy.

Do rudého dresu se dosud v letním přestupovém období nasoukali tři nováčci. Sparta přivedla Michala Ševčíka, talentovaného brankáře Jakuba Surovčíka a Veljka Birmančeviče. A tím dveře na Letnou před novou sezonou pravděpodobně ještě nezabouchla.

„Víme, kde jsme měli minulý ročník problémy,“ zmínil Rosický. Na konci ligové sezony jednoznačně v šířce kádru. Navíc po konci Jakuba Jankta a Awera Mabila bylo nutné, aby Pražané ulovili křídelníka. Povedlo se. Do kádru Briana Priskeho přibyl na roční hostování s opcí Srb Birmančevič. Za poslední rok už šestá zahraniční posila.

„Nejprve se díváme do vlastních řad, koho máme na hostování, kdo je v devatenáctce, béčku a pak teprve jdeme ven,“ vysvětlil sportovní ředitel Sparty postup při výběru posil.

Před Birmančevičem dokráčel do Sparty Kaan Kairinen z norského Lilleströmu či Asger Sörensen z německého Norimberku. Srb nyní zamířil do Prahy z Toulouse, které ho loni v září koupilo z Malmö za 4,1 milionu eur (asi 98 milionů korun).

Srbský supertalent potřebuje resuscitovat. Naváže Birmančević na formu z Malmö? Video se připravuje ...

„Občas je o nás mýlka, že máme bohatého majitele a můžeme si koupit, co chceme, jen to nemůžeme najít. Ale realita je vlastně naprosto jiná,“ namítl Rosický. „Máme jasné mantinely, kde se na trhu můžeme pohybovat. V jakém rybníku můžu rybařit. A vlastně to všechno je kolem milionu eur (necelých 24 milionů korun).“

Zmínil i rozdíl oproti pražské Slavii, která v zimě přivedla stopera Igoha Ogbua či středopolaře Christose Zafeirise ze severských soutěží. Za každého z nich „sešívaní“ podle uznávaného serveru Transfermarkt zaplatili zhruba 2,5 milionu eur (zhruba 60 milionů korun).

Rozdíl proti Slavií: Jsme v jiném rybníce

„Slavia historicky i dobře prodávala. To je první věc. Zafeiris a Ogbu jsou za miliony eur, takže na zahraničním trhu rybaříme trochu v jiných rybnících. Ale co se týká domácího, tam jsme velice silní, a co chceme, to přivedeme. V kontextu posledních dvou sezon, kde jsme se potkali s konkurencí, drtivá většina hráčů skončila u nás. Jediné, co pro nás nedopadlo, byl Sor,“ řekl konkrétně Rosický pro Sparťanské noviny.

A aby Sparta zlákala do kádru cizince, je zapotřebí nasytit kromě finančních nároků především dva další atributy – boj o titul a evropské poháry. Na to zlákala v minulé sezoně i Sörensena a Qazima Laciho. Rosický oba hráče zařadil mezi vydařené dohody Letenských.

„Asger nás vyšel celkově na sedm set tisíc eur (16, 8 milionu korun). Za to nekoupím stopera ani z české ligy. Qazima jsme získali po dobré práci zadarmo,“ zdůvodnil.

Mezi dražšími akvizicemi v kádru Sparty vyniká Jan Kuchta. Při jeho přesunu z Lokomotivu Moskva sáhli „rudí“ nejprve k hostování za milion eur, k tomu si vyjednali opci. Stejně jako v případě Birmančeviče. Na konci května ji uplatnila a reprezentačního záložníka ukořistili natvrdo.

„Když chci Kuchtu, ale nejsem schopný ho koupit okamžitě, protože to nejde, tak je takové hostování dobré řešení. Cena pak padala a udělali jsme výborný byznys, okamžitě bychom ho otočili za dvojnásobek,“ líčil Rosický.

Na Šuralovu dcerku nepřispěli... můžete si tipnout

Ne na každý příchod se ovšem na Letné vzpomíná v dobrém. Jen rok trvalo hostování Jakuba Jankta, jenž se po posledním červnu vrací do Getafe. V ligové sezoně za Spartu odehrál 15 zápasů, v nichž dal jediný gól. Ke konci ročníku byl navíc z kádru vyřazen z osobních důvodů.

„My jsme to řešili strašně dlouhou dobu a já jsem přesvědčený, že kdyby neměl takovou osobní situaci, byl by pro Spartu přínosem,“ uvedl Rosický.

Po dotazu diváků podcastu Sparťanské noviny se vrátil i ke startu působení v pozici sportovního ředitele Sparty. Když se přesunul do nové role, v kádru tehdy byl i Guélor Kanga. U rudých vydržel dva a půl roku, pak se vrátil do Srbska. Zadarmo.

„Kanga byl jednoznačně nejhorší charakter hráče, kterého jsem ve fotbale poznal. Je to naprosto jednoduché. Prospěchář, kterému nezáleží na ničem jiném, než na sobě. Mohl bouchat do srdce na znak, ale horší charakter jsem nepoznal. Když kluci vybírali peníze na dcerku Pepy Šurala, který bohužel už není mezi námi, tak byli dva kluci, kteří na ni nedali peníze. A můžete si tipnout, kteří to byli," popsal Rosický.