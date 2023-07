TV tendr? Chceme vědět termíny zápasů co nejdřív, říká Hajný z LFA

Vědět co nejdřív, kdy přesně se budou konat prvoligové zápasy? Téma, které silně rezonuje napříč fotbalovou fanouškovskou komunitou. A právě i tento aspekt je předmětem vyjednávání o nové smlouvě na práva vysílání první fotbalové ligy. Současná lhůta činí tři týdny, Ligová fotbalová asociace by ji ale za nových podmínek prodloužila.

Už na nový ročník FORTUNA:LIGY jsou známy termíny prvních pěti kol a trend by LFA ráda zachovala i do dalšího průběhu sezony. „V rámci současného nastavení máme lhůtu stanovenou na 21 dní. My jsme reflektovali přání fanoušků a klubů a třeba v rámci rozlosování nového ročníku, který se blíží, jsme den po rozlosování zveřejnili termíny pěti úvodních kol. Rádi bychom na to navázali a tu lhůtu ideálně co nejvíce natahovali,“ uvedl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

Je však otázka, nakolik bude možné tento požadavek protlačit do nové smlouvy, od které si kluby slibují významně vyšší přísun peněz do rozpočtů. S tím ale poroste i hlas a vliv vysílatele – podobně, jako je tomu třeba v anglické Premier League.

„Jsme realisté, když se podaří termíny oznamovat třeba ve dvojnásobně delší lhůtě do budoucna, myslím, že je to krok k lepšímu,“ říká Hajný. „Vždy jsme měli dvě cesty. Jedna byla zveřejňovat termíny v kratší časové lhůtě a neupravovat následně termíny zápasů. Druhá byla zveřejnit termíny dříve a upozornit na riziko, že se jednou za čas nějaký zápas přeloží. Zpětná vazba poslední dobou od klubů byla taková, že by se rády přiklonily ke druhé variantě. A myslím, že to bude reflektovat další nastavení,“ myslí si Hajný.

Podívejte se na celý rozhovor ve VIDEU nebo poslechněte jako podcast: