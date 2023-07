Hradec posílil marketing a lístky mizí. Cena podle dat, vedení se zdála vysoká

Hokej je momentálně na druhé koleji, ve městě pod Bílou věží frčí fotbal. Měsíc před začátkem soutěže eviduje Hradec Králové na dva tisíce prodaných permanentních vstupenek. Vzhledem k plánované agresivní kampani s blížícím se startem FORTUNA:LIGY se dá očekávat útok na čtyřtisícovou hranici, což by bylo historické numero. „Chceme vyvolat fotbalovou horečku,“ dává si cíl Aleš Havel, marketingový ředitel. Černobílý klub sklízí ovoce za solidní cenu, kterou nadefinoval na základě široké datové analýzy.

Na úvod je dobré dát věci do souvislostí. Ještě minulý rok se na řízení Hradce podíleli sotva tři lidé. Marketingové oddělení prakticky neexistovalo. Richard Jukl vše zastřešoval, Jiří Sabou se staral o sportovní záležitosti. Tohle nastavení v různých personálních obměnách fungovalo desítky let. Investice do značky nulové. Sportovní dění ve městě tak na sebe velmi úspěšně strhával hokejový Mountfield.

Nyní mu roste na druhém břehu Orlice masivní konkurence. Fotbal vplouvá do nové etapy, která je silně podpořená novým stadionem postavený z rozpočtu města. Poprvé od devadesátých let, kdy klub vlastnil Čechoameričan Jan Voda, se dovnitř investuje.

A Hradec jede bomby.