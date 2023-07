Příprava Slavie: obraty proti Rakówu a Haifě, řádili Van Buren i Plavšič

Dvě vítězství - to je bilance fotbalistů Slavie z prvních přípravných zápasů, které odehráli v jeden den na soustředění v Rakousku. Nejprve zdolali po obratu polského mistra Raków Čenstochová 2:1 díky brankám Micka van Burena. V druhém souboji pak díky trefám Srdjana Plavšiče a Daniela Šmigy porazili i mistra Izraele Maccabi Haifu 2:1. Do zápasů zasáhly i posily Muhamed Tijani a Mojmír Chytil. První zápas navíc nabídl bizarní odchod rozhodčích do kabiny, po kterém musela zaskočit provizorní trojice sudích.