Uloví Lipsko Juráska? Na odchodu hvězdy za miliardy, shání se náhrada

Možná by se na fotbalovém stadionu v Lipsku nemělo přespříliš větrat. Hrozí totiž pořádný průvan. V tamní hráčské kabině to vypadá na očekávaná škatulata zejména kolem mladých hráčů. Jedna z hvězd už pláchla a další dvě už si namlouvají nápadníci z Premier League. Přetékající pokladna by však Lipsku příliš dlouho vydržet nemusela a německý klub pokukuje po jedné z potenciálních posil i v české kotlině.

Už několik týdnů bylo známo, že od nové sezony se stěhuje Christopher Nkunku. Ofenzivní záložník Lipska smolně zmeškal kvůli zranění na tréninku francouzské reprezentace MS, ale to nezabránilo jeho velkému přesunu do Chelsea. Částka, kterou Lipsko vyinkasuje? Zhruba 52 milionů liber.

Z Premier League je ale o dravé mládence Red Bullu zájem i dál. Sága kolem přesunu Joška Gvardiola do Manchesteru City se zřejmě také blíží svému konci. A jedno je skoro jisté, Gvardiol se blížícím se přestupem stane nejdražším obráncem fotbalové historie. Spekuluje se o částce kolem 90 milionů liber.

„Taková suma by mě nepřekvapila, protože Joško je momentálně nejlepším středním obráncem na světě. Hraje vyzrále a navíc je úžasné sledovat, jak je elegantní s míčem u nohy,“ pronesl před několika dny na adresu svého svěřence reprezentační kouč Chorvatska Zlatko Dalič. A jelikož je Gvardiol prioritou i pro svého skoro jmenovce Pepa Guardiolu, už skutečně jen máloco udrží Chorvata v Německu.

Třetím do party zlatých hochů, který by se mohl vydat podobnou trasou z Německa do Anglie, je maďarský záložník Dominik Szoboszlai, na kterého si pro změnu ukázal kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. Také tento přestup je na spadnutí, protože se zástupci obou klubů i hráče už potkali, aby projednali vše potřebné. Suma, kolem které by se vše mohlo točit? 60 milionů liber, což je údajně i výstupní klauzule, za kterou by rodák ze Székesfehérváru mohl bez problémů odejít. A Liverpool musí jednat, klauzule má vypršet během následujících hodin, navíc se o šikovného středopolaře zajímá i Newcastle.

I proto by se součástí přestupové dohody mezi Reds a Lipskem mohl stát Fábio Carvalho. Mladý Portugalec by tak přicházel do Německa jako bonus. Dodatků ale možná nebude třeba. Szoboszlaiova slova jasně demonstrují, kde se od nové sezony vidí. „Kloppova práce se mi moc líbí. Způsob, jakým dokáže inspirovat své hráče je neuvěřitelný. I když se zrovna nedaří, pod jeho vedením dosáhnou čehokoliv. Je to podle mě nejlepší manažer na světě.“

Hovoří se také o zájmu Evertonu o Toma Krausse, který naposled hostoval z Lipska v Schalke, ale tohle jsou malé ryby v přestupovém rybníku. Pokud by skutečně odešel zmíněný trojlístek výše, Lipsko si může přijít v přepočtu na více než pět a půl miliardy korun.

Těžko představitelná částka, ale jelikož chce vedení zůstat nadále konkurenceschopné, spekuluje se o příchodu hráčů, jako jsou Loïs Openda (Racing Lens), Marcus Thuram (Mönchengladbach), Josip Šutalo (Dinamo Záhřeb), Lutsharel Geertruida (Feyenoord) a v neposlední řadě se Lipsko údajně přihlásilo také o služby Davida Juráska ze Slavie.

Ten nadále přesvědčuje v dresu pražského celku a české reprezentace, že je to hráč s potenciálem prosadit se na adrese jedné z top evropských soutěží. Nedávno se však neujaly návrhy Wolfsburgu a Nice. Přitom zejména z francouzské strany se jednalo o navrhovanou částku 11 milionů eur s dalšími bonusy. Je tedy zřejmé, že pokud by se Lipsko skutečně chtělo o Juráska ucházet, bude muset nějaký ten milion přihodit, byť tržní hodnota 22letého hráče je momentálně 5 milionů eur.

Finance by ale v následujících měsících neměly být pro třetí tým bundesligy tématem, a jelikož Slavia údajně nechce své opoře bránit v dalším fotbalovém růstu, zdá se, že pokud se Lipsko pochlapí, transferu by nemuselo nic bránit. Jaroslav Tvrdík se v dubnu nechal slyšet, že na nabídky nad 15 milionů eur by už Slavia pravděpodobně slyšela.