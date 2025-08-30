Předplatné

ONLINE: Slovácko - Jablonec. Dukla hraje proti Hradci, v akci i další čtyři týmy

Hráči Jablonce se radují z gólu
Hráči Jablonce se radují z gólu
Chance Liga
Sedmé kolo fotbalové Chance Ligy je tu. Sobotní program odstartují hned čtyři zápasy od 17 hodin. Dukla se pokusí navázat na zlepšenou formu proti Hradci Králové, Karviná hraje doma s Teplicemi, Pardubice s Bohemians. Slovácko doma vyzve Jablonec. Večer jde do akce obhájce titulu Slavia, která vyráží na hřiště Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

