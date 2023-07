Sparta redukuje kádr před Rakouskem: trio se rozprchne po lize, co Kovář?

Už ve středu zvedne kotvy a zamíří na tradiční herní soustředění v Bad Kleinkirchheimu. Ještě před tím ale Sparta udělá průvan v kádru. Redukce by se mohla týkat až pěti hráčů. Podle informací redakce iSport.cz už do Rakouska nevyrazí trio ligou prověřených borců Matěj Polidar, Filip Souček a Dominik Plechatý. Momentálně se finalizuje jejich hostování v rámci nejvyšší soutěže. Otazníky se navíc nadále vznáší i nad Matějem Kovářem.

Je to rovnice, které se Sparta drží před každou sezonu. Na start přípravy si letenský klub postahuje své hráče z hostování, aby je trenéři měli možnost vidět v akci. A následně se rozhodnout, zda si některé z nich v mužstvu ponechají.

Letos tomu není jinak. Nyní, krátce před odjezdem na soustředění do rakouských Korutan, dochází k tradičnímu zúžení širokého kádru.

Křídelník Matěj Polidar, jenž v pátek naskočil do úvodního přípravného duelu proti Jihlavě, by se měl vrátit na hostování zpátky do Jablonce, kde působil už v minulé sezoně. Ve hře byl i přesun do Mladé Boleslavi, mnohem pravděpodobnější je však přesun na sever Čech.

Pokud se povede doladit veškeré administrativní náležitosti, mohl by se autor sedmi ligových tref z předešlého ročníku připojit k Jablonci přímo na probíhajícím soustředění v Itálii.

Proti Jihlavě se na Strahově představil rovněž Filip Souček, ani mladý středopolař ale v kádru Briana Priskeho pro novou sezonu téměř jistě nezůstane. V zákulisí se mluví o tom, že je na spadnutí dohoda o hostování v Teplicích. O bývalého hráče Opavy, jenž naposledy hostoval ve Zbrojovce, má eminentní zájem trenér klubu ze Stínadel Zdenko Frťala.

Třetím odchodem do party je stoper Dominik Plechatý, jenž dostal povolení, aby se od úterý začal připravovat s Libercem, kde strávil už poslední rok a půl. Forma jeho působení v mužstvu Slovanu se nadále řeší.

Na palubě výpravy, která v polovině pracovního týdne zamíří ke slovinským hranicím, nejspíš nebude ani gólman Matěj Kovář. Nejlepšího brankáře uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY si po sezoně stáhl z hostování Manchester United a navzdory příslibu, že ho na Letnou znovu uvolní, k tomuto kroku dosud nedošlo.

Situaci komplikuje nadále nejistá situace kolem brankářů v anglickém velkoklubu. United se totiž nedohodli na novém kontraktu s dlouholetou jedničkou Davidem de Geou a usilovně pracují na tom, aby mezi tři tyče získali adekvátní náhradu.

V takovém případě by se Kovářův návrat do rudého přiblížil. Zcela vyloučit ovšem v tuhle chvíli nelze ani alternativu, že by mladý reprezentant zahájil letní přípravu s Manchesterem. To by nutně nemuselo znamenat, že by byl přesun do Sparty pasé, minimálně by se ovšem oddálil.

Pražané při tom vykopnou novou sezonu prvním ostrým zápasem už za necelé tři týdny.