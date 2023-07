Slavia za tři kila se vyplatila, Vlček zůstane. Trpišovský: Hráli jsme s chutí

Jak to v Rohrbachu vypadalo? Tohle byl jiný šlágr než v pátek po poledni se slovenskou Podbrezovou. Na slavný anglický klub, v jehož bráně kdysi zářili Češi Jan Stejskal či Radek Černý, jste si museli připlatit. Dospělí 13 euro (cca 310 Kč), studenti a důchodci 10. Přesto byla ve vyhřátém víkendovém podvečeru tribunka stadionu v Rohrbachu narvaná, míhaly se dresy Slavie i londýnského celku. Ten absolvoval svůj první přípravný duel a na jeho herní nepohodě to bylo znát. „Upřímně, předchozí soupeř (Podbrezová) nás prověřil víc,“ souhlasil trenér Trpišovský. „Proti Queens Park jsme se dostali rychle do vedení a dařilo se nám do nich dostávat přes šířku hřiště. Kluci hráli s chutí,“ zamlouvalo se mu. „Ale nepřeceňujeme to. Spíš koukáme na pohyb hráčů, jestli jsou tam, kde chceme, kam nabíhají,“ doplnil.

Prestiži bitvy odpovídala i sestava „sešívaných“, na první pohled silnější než o den dříve. Včetně stopera Tomáše Vlčka, navrátilce z Pardubic a EURO U21. S kapitánskou páskou na rukávu si stoupnul na levou stranu stoperské trojice vedle Igoha Ogbua a Tomáše Holeše. A ukázal, že už je na Slavii připraven. V prvním ligovém kole s Hradcem Králové klidně může být v základu. Na další hostování by jít neměl. „V kádru stoprocentně zůstane a hrát bude,“ potvrdil kouč. „Hrál dobře, známe ho dlouho. V Pardubicích byl jedním z nejlepších hráčů. Je vyhraný, čtyři roky hraje mezi dospělými. U nás se bude prát o místo na levé straně, kde nás trošku limituje rozehrávka levou nohou. Je budoucností Slavie. Morálně, charakterově. Vlčák je stoprocentní profík. Svou rychlost tentokrát ani nemusel použít. Výrazně promluví do podzimní části,“ připustil.

Slavia přehrávala tým se slavnější minulostí, než je současnost. „Jezdci“ jsou v přestavbě, v předchozí sezoně se v Championship sotva zachránili, (20. místo ze 24 účastníků) a na konci jara změnili trenéra. V první půli je vytrestal z přímého kopu Lukáš Provod, jenž otevřel „hladovou“ zeď a gólman Jordan Archer nedokázal míč vytlačit jinam než k tyči. Totéž předvedl po technické ráně Oscara, jenž si narazil s Davidem Douděrou a nachytal brankáře placírkou z hranice vápna.

Právě driblér z Libérie byl nejlepší na place. Ve středu si vyhověl s běhavým Lukášem Provodem, hromadu práce odvedli v útoku také Mojmír Chytil a s Mickem van Burenem. Po Provodově rohu dali „sešívaní“ zblízka Vlčkem třetí gól, jenže neplatil kvůli ofsajdu.

Trefa Van Burena už ano, a byla parádní. Hlavně díky Oscarovi, který brilantně vyvezl míč, v pravý čas nastartoval nizozemského dravce, který v koncovce zachoval klid a obstřelil střídajícího Joe Walshe. Chvíli předtím vystřihl úžasný zákrok brankář Ondřej Kolář, jenž reflexivně vykopl střelu Taylora Richardse. „Od soupeře jsem čekal víc, i když vím, že je v jiné fázi přípravy,“ pronesl záložník Provod.

V Dolním Rakousku zůstává Trpišovského soubor do středy, kdy odehraje modelový zápas a po něm vyrazí na cestu do Prahy. Ligová generálka ho čeká v neděli v Edenu proti Dynamu Drážďany. Sestava bude velmi podobná té proti QPR.