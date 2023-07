Šanci v Itálii nedostal, tak má Hradec posilu. Zapomene Heidenreich na jaro?

Vloni si maloval, jak po sezoně v Jablonci dostane šanci v Atalantě Bergamo, jíž od šestnácti let patří. Fotbalista David Heidenreich si však natahuje české angažmá, stoper by měl pomoci Hradci Králové v nové aréně. Přichází na přestup, podepsal smlouvu na tři roky.

Podzim slušný, jaro nedobré. Zvládl během něj nuzných 155 minut ve čtyřech startech. Jinak válčil se zdravím. Přišel o možnou nominaci na mistrovství Evropy jedenadvacítek, k tomu jej Atalanta nepovolala zpět. Nedostal šanci ve špičkovém klubu, byť před odchodem do Jablonce Italové na poslední chvíli zatrhli kvůli stoperovu potenciálu trvalý přestup.

„Prezident mi dal najevo, že to je dobré, že jsou se mnou spokojeni, že se mnou počítají, proto mě pořád chtějí mít pod sebou,“ vykládal třiadvacetiletý zadák na konci srpna, v době, kdy v Jablonci pravidelně hrál celá utkání.

Po deseti měsících je to jinak. Čeká jej další česká štace v tuzemské lize, která je, jak poznal i během angažmá v Teplicích (pro zranění kolena odkopal jen devět utkání), odlišná od italských poměrů. „Česká liga je specifická tím, že klade důraz na fyzičku – ať už jde o běhání či souboje – vše musí být v maximální intenzitě. V zahraničí je důležitější techniko-taktická stránka hry,“ porovnal pro hradecký web.

Navíc „votroci“ jsou tímto stylem pověstní, všeobecně jsou považováni za jednoho z nejméně příjemných soupeřů. Díky tomu jako nováček v první sezoně skončili šestí, v té uplynulé osmí. Navíc se jim podařilo hráče postrčit na velká angažmá - Adam Vlkanova do Plzně, Jan Král do Belgie, Jan Mejdr do Sparty či Filip Kubala do Baníku.

„Je to sympatický urputný tým, který si jde za svým cílem – to mě hodně zaujalo. Sám i zvenčí vidím, že kabina je zdravá, jde za úspěchem. Doufám, že společně na předchozí sezony navážeme,“ zhodnotil Heidenreich.

V sestavě černobílých by se měl objevit už ve středu. Od půl jedenácté hrají Hradečtí v Trutnově s Viktorií Žižkov.