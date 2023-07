Heidenreich o Hradci i chmurných letech: Nebyl jsem ukřivděný

Nedobré časy má za sebou David Heidenreich. V šestnácti vyrazil do Atalanty, vypadalo to na velkou kariéru. Přišel však covid, jež Bergamo, město v italské Lombardii, drsně poničil. Jako by to byl start fotbalistových lapálií: těžké zranění v Teplicích, nevydařená angažmá ve Spalu i Jablonci, chmurná tříletka. Nyní je před třiadvacetiletým stoperem nová šance, v Hradci Králové podepsal kontrakt na tři roky a už naskočil remízového do duelu s Žižkovem.