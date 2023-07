Plzeň - FC Kodaň 3:2. Viktoria zvládla generálku, trefili se Chorý i Kliment

Plzeňští nastoupili v základní sestavě, která by se již měla blížit té, s níž vyrukují do nové sezony. Od začátku mimo jiné dostala šanci jedna z letních posil Traoré. V sedmé minutě po Jirkově ráně do břevna dorazil míč do sítě Kopic, za 11 minut srovnal Goncalves.

Západočeši poté dánského mistra většinu času přehrávali, po několika neproměněných šancích se znovu prosadili až v 77. minutě, kdy po rohu skóroval hlavou střídající Chorý. Od něj se pak ve 110. minutě odrazil balon do běhu Klimentovi a plzeňský ofenzivní univerzál nezaváhal. Soupeř už jen v poslední minutě snížil.

Viktoria si v sedmi zápasech letní přípravy připsala šest vítězství a jednu remízu. Do nového ligového ročníku vstoupí příští víkend v Teplicích.