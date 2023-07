Ofenzivní krásy i otazníky. Plzeň je na ligu nažhavená, zuří boj o základ

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Měli poslední test, jak zaujmout trenéry. Poslední možnost zabojovat o základ. Plzeň zvládla generálku s Kodaní, v součtu tří 45 minutových poločasů zvítězila v pátek odpoledne 3:2. Prosadili se Jan Kopic, Tomáš Chorý a Jan Kliment. Generálka při ostrém alpském sluníčku v Kufsteinu ukázala, že Viktoria je nachystaná do ostrých zápasů. Před vstupem do sezony Koubkově družině funguje zejména ofenzivní fáze. Některé drobnosti ale stále drhnou.

Deník Sport a server iSport.cz sledoval závěrečný duel herního kempu v Rakousku blízko západočeské střídačky. „Bravo,“ chválil trenér Koubek dobře presujícího Durosinmiho. „Dostupuj, dostupuj!“ neustále zdůrazňoval svým hráčům obvyklý pokyn. Když některý z aktérů utkání nehrabal dozadu, okamžitě to svým svěřencům hlasitě připomněl. „Šulcíku, dělej!“ popoháněl v závěrečných minutách mladého záložníka. Lpěl na absolutním nasazení až do posledních vteřin, byť Viktoria před koncem inkasovala na konečných 3:2.

Za horkého počasí v Kufsteinu se během tří 45 minutových částí protočilo všech 22 hráčů do pole, v brance si čas rozdělili Jindřich Staněk a Martin Jedlička. Viktoria zvládla úspěšně i sedmý duel přípravného bloku. Kodaň zdolala 3:2 po brankách Jana Kopice, Tomáše Chorého a Jana Klimenta. Mohla využít i další gólové šance.

„Malinko mě mrzí zranění Milana Havla, jinak to jde podle plánu. Kluci jsou nažhavení, těší se na sezonu. Kodaň ukázala sílu na balonu, kvalitu v přechodové fázi, my jsme statečně odolávali. Byly vidět hodně dobré věci, zároveň i to, na čem musíme pracovat,“ ohlédl se za letní přípravou plzeňský asistent Marek Bakoš.

V širokém kádru stále zuří boj o základ. Většina hráčů odehrála v netradičním formátu 68 minut, poločas dostali na pravém kraji obrany postupně Radim Řezník, Cadu a Libor Holík. Stále ale nejsou všechna místa v první jedenáctce obsazená, na každý post mají trenéři několik variant. „Na jednu stranu je to těžké, ale jako trenéři si průběžně vytváříme obraz o jednotlivých hráčích. Jsme variabilnější, méně čitelní, to je jenom dobře,“ těšilo Bakoše.

V úvodní jedenáctce vedle sebe poprvé nastoupili Lukáš Kalvach s Ibrahimem Traorém. S nimi ve středové trojici operoval Adam Vlkanova, jenž se v přípravě pod Koubkem zatáhl ze své původní útočné pozice. „Víc mu to sedí. Dokáže být nebezpečný, přínosný pro mužstvo. Věřím, že hlavně v ofenzivě nám pomůže svou genialitou, myšlenkou a fotbalovými schopnostmi,“ pravil Bakoš.

Právě Vlkanova rozjel první gólovou akci. Sýkora prostrčil balon na exhradeckého kapitána, který perfektně přenesl hru do prostoru na druhou stranu hřiště, kam si nasprintoval Erik Jirka. Jeho střelu zlikvidoval dánský gólman, následná dorážka Jana Kopice už skončila v síti. V dalším průběhu se prosadil hlavou Tomáš Chorý a samostatný nájezd s klidem proměnil Jan Kliment.

Plzeňský autobus najížděl v pátek večer z Kufsteinu na dálnici na Mnichov směrem domů se spokojenými pasažéry. Trenéři ale stále přemýšlejí, jak vyladit některé nedostatky. Také proti Kodani inkasoval tým dvakrát, oběma gólům se mohl vyvarovat.

„Všeobecně je cítit rozdíl mezi předcházející sezonou a tou novou. Změna stylu, vnímání rolí na hřišti, ani dneska ta součinnost nebyla ideální. Na tom budeme pracovat,“ slíbil Bakoš, než společně s týmem zamířil na zhruba čtyřhodinovou štreku domů.