Co ukázala Slavia: Špatný trávník, jistý Kolář a tribuna ve vrcholné formě

Video se připravuje ... Příprava skončila, příště už se jde naostro! Slavia remízou 1:1 s Dynamem Drážďany zakončila chystání se na nový ročník. Co si obhajující vítězové MOL Cupu z generálky odnesou? Těšit je může jistota v brance, nadějní odchovanci a světová kvalita na tribunách. Varovné signály naopak vysílá stav hrací plochy a složení obranné trojice.

Kolář má formu Jarní část uplynulé sezony ho nezastihla v nejlepším rozpoložení. Na rozdíl od Matěje Kováře ve Spartě nedokázal svůj tým v rozhodujících zápasech o titul podržet. Svými výkony z přípravy však dává Ondřej Kolář naději, že je zpět ve své nejlepší formě. Proti Dynamu Drážďany působil velice sebejistým dojmem. Ve 13. minutě doslova zachránil Slavii, když lapil šanci Robina Meissnera. Pokud osmadvacetiletému brankáři tato pohoda vydrží, budou Sešívaní inkasovat góly jen zcela sporadicky.

Hořící Kačaraba Zcela v opačném světle než kolega z branky se představil ukrajinský stoper. Taras Kačaraba dostal důvěru od prvních minut. Na pravé straně stoperského tria byl však největší slabinou Slavie. Proti šikovnému Meissnerovi, technicky nejnadanějšímu hráči hostů, který by svou kvalitou patřil ke špičce FORTUNA:LIGY, působil nesmírně neobratným a pomalým dojmem. Odchovanec St. Pauli jej hned dvakrát za poločas ukázkově vyškolil a jen díky pomoci spoluhráčů z toho v ani jednom případě nebylo vedení Dynama.

Vlček jako Modrič Navrátivší se odchovanec by mohl být tajnou zbraní Sešívaných. Pouhá půlhodina na místě o šest let staršího ukrajinského spoluhráče ukázala, že Tomáš Vlček bude jednoznačně posilou na stoperském postu. V hektické atmosféře z něj vyzařoval ledový klid starého mazáka. Na míči působil dominantně a dlouhými pasy dostával obranu Dynama pod tlak. Z jednoho takového nakonec přišlo srovnání Ivana Schranze. „Často se to nevidí a bylo to vlastně naprosto geniální z jeho strany, prostě zvedl hlavu, já jsem viděl, že hledá za obranou místo a dal mi to tam perfektně, jako Luka Modrič,“ vysekl jednadvacetiletému parťákovi poklonu slovenský střelec. Vlček: nový Hovorka, nejrychlejší stoper ligy a trumf pro Slavii zadarmo? Video se připravuje ...

Nový není vždycky lepší Po finále Konferenční ligy a trojici koncertů Marka Ztraceného došlo v Edenu ke změně hrací plochy. Slávistický trávník je ovšem zatím rozhodně výjimkou z pravidla, že nový je vždycky lepší. I sami fanoušci upozorňovali na to, že nový pažit se na řadě míst trhal. „Ukázalo nám to samozřejmě to, že se musíme více vyrovnat s terénem, který na začátku bude složitý tím, jak je nový. Je to pro nás dobré zjištění, že nás tady za týden čeká jiný povrch, než na který jsme byli zvyklí,“ byl trenér Jindřich Trpišovský rád, že jeho svěřenci poznali realitu již nyní, a ne až v sobotu při ligové premiéře s Hradcem Králové.

Náhrada za Juráska? Možností je řada Jak nahradit Davida Juráska? Řešení nabídl pro O2 TV sám boss Slavie. „Lukáš Provod hrál v přípravě na pozici halvbeka velmi dobře. Po zranění se konečně dostává do formy, kterou dříve měl. Sám navíc chce na daném postu hrát,“ vyjádřil svůj názor Jaroslav Tvrdík. Právě Provod měl původně na této pozici nastoupit i v neděli. „Provi měl v pátek svatbu a chyběl na tréninku. Proto jsme tam zkusili Matěje Juráska a zvládl to skvěle,“ chválil odchovance Trpišovský. Třetí možností je jediný střelec generálky. Ivan Schranz ovšem na sebe upozornil i negativně, když pár desítek vteřin před svou trefou neuhlídal při rohovém kopu střelce Dynama, Manuela Schäfflera. SESTŘIH: Slavia - Drážďany 1:1. Generálka se skvělou atmosférou, remíza díky Schranzovi Video se připravuje ...

Slavia jako chameleon Trefit sestavu Slavie v prvním kole proti Hradci Králové je podobně náročné jako trefit Sportku. Jindřich Trpišovský protočil v generálce dvě velice kvalitní jedenáctky a dle vlastních slov se rozhoduje již pouze na třech, čtyřech postech, přičemž z letních posil má nejblíže do základu Mojmír Chytil. Kromě standardních situací a typologie soupeře vezme Trpišovský při svém výběru v potaz ještě jeden klíčový faktor. „Půjde i o variabilitu přechodu do jiného rozestavení, teď to kluci v tom zápase zvládli dobře,“ hodnotil Trpišovský poločasovou změnu z 3-4-3 na 4-3-3.