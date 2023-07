Valenta: Ve Slavii bez šance, Svědík mě posune. Liberec? Mám vyšší cíle

Novic Matěj Valenta v základu Slovácka? Hned v prvním kole to podle všeho nebude. Účastník nedávného EURO U21 se potřebuje rozběhat, rozehrát. Navíc na jeho pozici klub čerstvě koupil odchovance Michala Trávníka ze Sparty, do sestavy se tlačí i Korejec Seung-Bin Kim. „Ještě nejsem v topu, v jakém bych potřeboval být,“ přiznává šikovný středopolař.

Předpokládám, že jste měl víc možností kam zamířit. Takže proč vyhrálo Slovácko?

„Nejvíc mě motivovalo, že poslední roky hraje nahoře. Agent (Jiří Müller) mi říkal, že trenér Svědík měl o mě zájem už před rokem. Vím, že pracuje výborně s týmem a dokáže mě posunout. To asi rozhodlo. Nikdy dřív mě netrénoval, jenom jsme vždycky prohodili po zápasech pár slov. V rámci české ligy mě chtěly dva tři kluby, něco se řešilo i v zahraničí. To bych bral všema deseti, ale nic extra zajímavého se neobjevilo.“

Někteří hráči se do klubu neženou právě kvůli náročnosti hlavního kouče. Můžete potvrdit, že příprava bolí?

„Určitě, je to hodně náročné. Trénuje se v obrovském tempu. Je vidět, že ti hráči mají něco za sebou. Kvalita tam je. To mě jenom utvrdilo v tom, že jsem vybral dobře. Nechtěl bych si dlouho zvykat, ale vycítil jsem, že dva tři týdny budu potřebovat, abych si zažil systém hry. Na ten si určitě budu muset zvykat. S tréninky takový problém nebude, jsou podobné jako ve Slavii.“

Herní styl je trošku jiný než v Liberci za kouče Luboše Kozla, že?

„Liberec je hernější, víc kombinační mužstvo. Ve Slovácku se zase hraje o dost náročnější fotbal. Nechci říct, že v Liberci se neběhalo, ale tady je to hodně jiné. Musím se rozběhat, protože pauza před mým příchodem byla dlouhá. Sice jsem trénoval se Slavií, ale do zápasů jsem se nedostal. Řešilo se to dlouho, zápasová praxe mi chybí. Na tom budu muset zapracovat. V týmu je velká konkurence. Nebude lehké dostat se do sestavy, s čímž jsem počítal. Budu se o to muset porvat.“

Věděl jste dopředu, že vám Slavia nedá šanci? Odjel jste s ní přece i na soustředění do Rakouska…

„Bylo mi řečeno už před soustředěním, že Slavia nemá zájem, abych šel do přípravy. Ale musím jí poděkovat, že když se jednání o mém novém angažmá táhla, umožnila mi jet s týmem do Rakouska. Ale do zápasů jsem nezasáhl. Slovácko mě pak vyzvedlo v Aigenu a jel jsem čtyři a půl hodiny s panem Palinkem (asistentem) za mužstvem do Kössenu.“

Před rokem vás „sešívaní“ zpětně vykoupili z Českých Budějovic. Vidíte šanci, že se v blízké budoucnosti do nabitého kádru prosadíte?

„Zatím jsem šanci nedostal. Jsem odchovanec a Slavii mám rád. Určitě si nechci zavírat vrátka, ale momentálně je tam extrémní konkurence. Když jsem přišel před rokem z Budějovic, sám jsem cítil, že v letní přípravě nemám takovou formu, abych zůstal v kádru. Chtěl jsem jet na EURO jednadvacítek, takže jsem zvolil hostování v Liberci.“

Bylo ve hře jeho obnovení?

„S trenérem Kozlem jsem na konci sezony mluvil. Měl o mě určitě zájem. Já jsem ale byl poslední tři roky v prostřední skupině a mám vyšší ambice. Ani ne tak osobní, ale týmové. Chci něco dokázat, posunovat se v kariéře. Třeba hrát o čtvrté místo, i když je to třeba skromný cíl. Ve Slovácku na to tým určitě je. Vždycky se proti němu hrálo špatně, protože má fakt kvalitu.“

Čekal jste, že budete na EURO U21 v Gruzii více vytížen?

„Asi ano. Trenér Suchopárek si nás po příletu do Prahy bral po jednotlivcích na pohovory, kde jsme si všechno mezi čtyřma očima vyříkali. Samozřejmě, že každý hráč chce hrát co nejvíc. Mně bylo něco řečeno, což teď těžko skousávám. Ale už s tím nic neudělám.“

V neděli dorazí do Uherského Hradiště váš bývalý klub z Českých Budějovic. Jaké to bude?

„Těším se. Na naší generálce se byli podívat Jirka Kladrubský a „Masíčko“ Lirka Lerch. Popovídali jsme si, bylo to fajn. V Budějovicích mám spoustu kamarádů. Hlavně ať to dopadne dobře pro nás. Ve Slovácku jsou Ondra Mihálik s Patrikem Brandnerem, se kterými jsem hrával právě v Budějovicích.“