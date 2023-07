Svědík: Museli jsme si něco vyříkat. Promluvil o posilách i Ciciliově hlavě

Bude útočník Cicilia potřebovat čas na adaptaci?

„Určitě. Regi prožil prazvláštní sezonu a k nám přišel do přípravy později. Měl rodinné problémy, malou dceru v nemocnici. Bylo to poměrně vážné. Za ten rok se změnil v tom, že má rodinu. Základ spolupráce je, abychom věřili jemu a on nám. Musíme mu to dávkovat pozvolna, abychom neudělali nějakou chybu. Ať už vzhledem ke zranění či přetížení. Ale je to hráč, který může být platný a důležitý i v posledních dvaceti třiceti minutách. Záleží na něm, jak rychle se dostane zpátky. Má obrovské schopnosti. Je nepříjemný, což dokázal i v tom jednom utkání se Salcburkem. A dokazuje to v tréninku. U něj záleží jenom na jeho hlavě. To je u něj rozhodující. Když bude silný a bude pracovat, vždycky bude platný.“

V jakém stavu se připojil k týmu Valenta?

„Taky musí trošku dohonit kondiční stránku, ale ne tolik jako Regi, a některé věci navnímat. Na mistrovství (EURO U21) to bylo o tom, že hrajete a moc netrénujete. Oba jsou každopádně schopní do týmu zapadnout velice rychle. Matěje jsme si všimli, už když hrál za Budějovice. Chtěli jsme ho už minulý rok, ale to se rozhodl jít na hostování do Liberce. Určitě zvýší konkurenci a kvalitu ve středové řadě. Umí dát gól, nahrát, vytvořit šance. Moc dobře si pamatuju, že když jsme hráli v Budějovicích proti deseti a vedli 2:0, právě on ze své pozice rozhodl. Od té doby jsem jeho výkony sledoval.“

Kdy budou fit záložník Michal Kohút a stoper Tomáš Břečka?

„Michalovo zranění se nejdříve zanítilo, pak obnovilo. Byla potřeba reoperace. Je to pro něj těžké i psychicky. Trvá to dlouho. On určitě nepředpokládal, že až takhle. Teď se tomu musí dát víc klidu a velká trpělivost, aby se vůbec mohl vrátit zpátky a hrát fotbal na nejvyšší úrovni. Co se týká Tomáše Břečky, delší dobu ho trápí achilovka. V nejbližších dnech bychom se měli dozvědět, jestli bude moct začít trénovat a snese plnou zátěž. Anebo se to bude řešit operativně.“

Co říkáte na dění u konkurence?

„Vidíme, jak jiné mančafty silně zbrojí. Jablonec, Bohemians, Baník, Hradec Králové, Mladá Boleslav, v přípravě vypadá velice dobře Olomouc. Od třetího místa níž to bude opravdu těžká konkurence. Je důležité dobře začít a získat v rozjezdu psychickou výhodu.“

Jak vážně berete vítěznou generálku se Salcburkem (3:0), který nenastoupil s těmi nejlepšími hráči?

„Pro nás to byla dobrá generálka. I když tam nejsou ti úplně top hráči, neznamená to, že to pro nás není kvalitní zápas. Je to Salcburk, i ti jejich mladí jsou velmi dobří. Možná bylo v tu chvíli i lepší, že nastoupili oni, protože jsme předchozí dvě utkání prohráli. Teď jsme se naladili zlepšeným výkonem i vítězstvím. Na soustředění, které bylo za mě jedno z nejlepších, co jsem zažil, jsme si museli některé věci vyříkat.“

V jakém smyslu?

„Jsou tu nějací noví hráči. A i s těmi staršími jsme si museli něco říct a ubezpečit je, kudy vede cesta. Zápas se Salcburkem nám ukázal, že se na tu vlnu dokážeme vrátit. Ale musí pracovat celé mužstvo a žádný jedinec z toho nesmí vypadávat. Mám na mysli samozřejmě jednotlivce, jako jsou Bin nebo Juroška. Mají velké předpoklady, ale někdy úplně nerozumí tomu, co je týmové pojetí v obranné i útočné fázi. Bylo důležité si k tomu něco říct. Juroška i Bin jsou vynikající fotbalisté. Takový Bin má oproti našim hráčům nadstandardní věci. Ale potřebuje se v některých věcech ukáznit. V obranné fázi například hodně fauluje, protože je v souboji pozdě. Z toho pramení i žluté karty, které dostával i v přípravě. Když to pochopí, bude pro tým velice platný.“

V přípravě dal mladík Pavel Juroška pět branek, zdaleka nejvíc. Bude už jeho role na hřišti významnější?

„Limity má, ale pořád na nich pracujeme. On si musí uvědomit, že ho pak strašně brzdí. Juroška má nesporný talent, vynikající rychlost, předpoklady dostat se do šance, dát gól anebo vytvořit pozici pro někoho jiného. Ale na těch nedostatcích potřebuje začít pracovat, pokud se chce posunout do velkého fotbalu. Předpokládám, že to chce. Když přišel na hřiště proti Salcburku, nebýt starších hráčů, kteří ho kočírovali, tak v některých situacích tápe a narušuje harmonii mužstva. V tomto se musí zlepšit. Ale je na dobré cestě, aby dostával víc prostoru. Je to jen o něm a o jeho zdraví.“

Které posty ještě chcete posílit?

„Abych to upřesnil. Když jsem mluvil o pěti šesti hráčích, bylo to v rámci konsolidace týmu. Aby bylo dál produktivní a drželo se v nějakých kolejích. Nemyslel jsem si, že přijde šest hotových hráčů. Ale třeba tři hotoví a tři povyměňovat. Prostě udělat v kádru řez a vytvořit konkurenční prostředí, aby ti hráči, co nemají potřebnou výkonnost, pochopili, že to není tak jednoduché. Bavíme se o postu Michala Tomiče, tedy pravý bek, halvbek, záložník. Nebo ještě jeden útočník či totéž na levou stranu. Když z těchto tří postů vyjde jeden, mužstvu by to slušelo. Byl bych rád, kdyby se někteří hráči, kteří už jsou tu delší dobu, zlepšili. Jmenovat je nechci, ale oni vědí, o koho jde. Pištovi Mihálikovi třeba úplně nesedí post hrotového útočníka. Možná si budeme muset hrát s jinou variantou. Buď ho dávat na podhrot anebo na křídlo.“

Po dvou letech nehrajete evropské poháry. Může to být výhoda směrem k lize?

„Testy, které jsme dělali, nám ukázaly, že toho na hráče bylo opravdu moc. Máme trošku starší mužstvo, byla tam přetíženost. I psychická. Na jaře jsme sice hráli dobře, ale jen na začátku. Na konci, kdy se hrálo třikrát týdně, už bylo vidět, že nemáme potřebnou kvalitu a síly. Ani si nedokážu představit, že bychom letos hráli poháry. Kádr se stavěl na poslední chvíli. Tu pauzu jsme všichni potřebovali, celý klub. Museli jsme načerpat síly, odpočinout si.“