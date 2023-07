Experti před ligou: Plzeň může míchat kartami, ukáže se jednička pro Slavii?

Video se připravuje ... VELKÁ ANKETA | V sobotu vypukne nová sezona FORTUNA:LIGY. Deník Sport a server iSport.cz oslovil pět expertů se dvěma otázkami – kdo vyhraje ligu a na jaké hráče se těší. O titul si to dle predikcí opět rozdá silná trojka Sparta, Slavia a Plzeň, která má největší ambice i nejsilnější kádry. Kdo může zazářit? A jaký z favoritů má podle oslovené pětice nejvíc šancí? Odpovídali Milan Fukal, Miroslav Jirkal, Zdeněk Folprecht, Martin Frýdek starší a David Kobylík. 1. Kdo vyhraje ligu a proč?

2. Na jakého hráče jste v sezoně zvědavý?

Milan Fukal, bývalý obránce Sparty a reprezentace 1. Top trojka nemá konkurenci „Nerad bych tipoval jeden klub. Řeknu, že to bude někdo z trojice Sparta, Slavia a Plzeň. Dlouhý čas čekám, že se prosadí Ostrava. Přál bych to jim nebo i dalším týmům, ale v dlouhodobé soutěži momentálně v Česku top trojce není schopný nikdo konkurovat. Docházelo k pohybům v kádrech, příprava je hezká věc, ale liga je o něčem jiném. Důležitý bude začátek soutěže, zhruba do sedmého kola se pozná, jak na tom týmy opravdu jsou. Pak samozřejmě i pět kol nadstavby na konci.“ 2. Krejčí ve Spartě i v Hradci „Jsem zvědavý na Krejčího mladšího ve Spartě. Jeho přítomnost na hřišti i působení na tým po lidské stránce byly na jaře pro Spartu velice důležité. Šlo o něco, co jí přineslo titul. Zajímá mě, pokud vydrží zdravý, zda tohle bude schopný předvádět celou sezonu, pak může být Sparta zase úspěšná. Zmíním i Olatunjiho. Na Letné má nahradit Čvančaru, respektive doplnit útočnou fázi. Zajímavý bude i Krejčí v Hradci. Je mu 31 let, klidně ještě pět let může předvádět dobré výkony.“ Milan Fukal na archivním snímku v dresu Borussie Mönchengladbach • Foto Archiv Sportu

Miroslav Jirkal, trenér a expert Sportu 1. Plzeň může zamíchat s pořadím „Především jde o těžkou otázku, všichni tři mají šanci na první místo. Slavia je malinko výš, pak Sparta a Plzeň. Právě ta může s pořadím v lize ještě zamíchat. Má výborného trenéra Miroslava Koubka, k tomu nové vedení i velmi dobrý kádr. Pro všechny tři týmy platí, že hodně záleží na začátku soutěže. Rozhodne šířka kádru a stabilita výkonnosti. Složení ofenzivy je u silných týmů rozhodující.“ 2. Jurečka může navázat na jaro „Hráčů mám určitě víc. Hodně zajímavý může být Olatunji, je to typově jiný hráč, než ostatní ve Spartě. Ve Slavii mě hodně zajímá Jurečka, zda naváže na výkony z konce sezony, kdy dával spousty branek. Nebude to mít jednoduché, ale může to zvládnout – je to agresivní typ útočníka, který jde v každé situaci nekompromisně za gólem.“ Expert Miroslav Jirkal • Foto iSport.cz

Zdeněk Folprecht, bývalý ligový záložník, expert O2 Sport 1. Titul vyhraje Slavia „V minulé sezoně nevyhrála hlavně svou neschopností, že měla výpadky v závěru sezony, ale herně byla oproti Spartě i Plzni nejdál. Shodou různých okolností se jim to nepovedlo. Tím, že nevyhrála dva roky po sobě, má ještě větší chuť a dotáhne to. Šířka kádru si tentokrát sedne lépe, než v minulé sezoně, kdy se hráči hodně točili. Možná se z toho i trenér Trpišovský malinko poučil.“ 2. Líbivý Birmančevič, budoucnost Kinský „Hodně se těším se na Veljka Birmančeviče, co o něm jdou zprávy, měl by být hodně kreativní. Nakoukával jsem si ho ještě v zápasech za Malmö, než šel do Touloiuse, je to hodně rychlý, kreativní, technický hráč, dělá hodně kliček, je líbivý na pohled. V lize se těším i na Tondu Kinského v brance Pardubic, za dva, tři roky to může být jednička Slavie. Je to mladý kluk, má výbornou hru nohama, pro mě prototyp absolutně moderního brankáře. Radek Kováč bude chtít hrát s Pardubicemi fotbal odzadu po zemi, jde přesně o typ brankáře, jakého potřebuje.“ Zdeněk Folprecht v dresu Liberce • Foto Michal Beránek / Sport

Martin Frýdek st., bývalý záložník Sparty a reprezentace 1. Sparta zvládne obhajobu „Věřím, že vyhraje Sparta. Jednoznačně bude chtít potvrdit titul z minulé sezony. Jako obhájce prvenství bude mít složitější pozici, ale myslím, že to zvládne. Hodně se řeší pozice gólmana, ale i kdyby se Matěj Kovář nevrátil, tak věřím tomu, že Vojtěch Vorel je schopen ho nahradit. Je to brankář, který na různých hostováních potvrdil, že je na něj spoleh, což Sparta potřebuje, protože se dá očekávat, že bude hlavně útočit.“ 2. Christiana raději říkat nebudu „Nepřekvapí, že mám rád technické hráče, kteří dokážou něco na hřišti vymyslet. Svého syna Christiana radši říkat nebudu. (smích) Bohužel Sparta takového typického podhrota nehraje, takže to je složitější. Konkrétní jméno vám asi momentálně neřeknu, ale určitě si během podzimu nějakého hračičku najdu, na kterého se bude hezky koukat a vymyslí nějakou tu kulišárnu.“ Martin Frýdek starší • Foto Profimedia.cz