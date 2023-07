Hrůzný start Plzně. Hejda se zranil a zavinil penaltu, odpadl i Květ

Pochvaloval si, jak celou přípravu odtrénoval bez úlev. Jenže hned v prvním ligovém zápase v Teplicích (0:1) nastoupil do zápasu, který by nejraději on i celá Plzeň vymazali z paměti. Lukáš Hejda v úvodu zavinil penaltu, po jeho faulu padl rozhodující gól nečekaného odpoledne na Stínadlech. Kapitán nedohrál ani první poločas, když kvůli zranění nohy musel předčasně z placu.

Hejdovi start FORTUNA:LIGY absolutně nesedl. Od prvních minut byl v soubojích pozdě, pohyblivé útočné duo Gning, Fila dělalo plzeňskému lídrovi velké problémy. Do Gninga během úvodní čtvrthodinky dvakrát nebezpečně vlétl a koledoval si o kartu, sudí Dalibor Černý ho už v 7. minutě důrazně varoval, aby v soubojích ubral, jinak přijde trest.

Nejhorší momenty plzeňského lídra teprve přišly. Gning na konci úvodní dvacetiminutovky vyhrál souboj s Jemelkou a spustil rychlý teplický kontr. Fila se následně před vápnem zbavil křižujícího Sýkory, kterého jistil Hejda. Kapitán domácího forvarda přišlápl a sudí Dalibor Černý ukázal na penaltový puntík. Domácí kapitán Daniel Trubač s přehledem proměnil a ve 28. minutě rozjásal stadion. Šlo o jedinou a vítěznou trefu sobotního utkání.

Hejda si duel vyžral až do hořkého konce. Krátce po půlhodině zahrával nebezpečnou standardku z pravé strany vápna Lukáš Kalvach. Plzeňský kapitán při střele nečekaně lehl k zemi a chytil se za nohu. V souboji s ním byl Jan Knapík, ale z tribuny se nezdálo, že by on Hejdově zranění pomohl.

Teplice - Plzeň: Kalvachova střílená standardka trefila Grigara, zranil se Hejda Video se připravuje ...

Následovalo ošetření za brankou, po něm padl definitivní verdikt. Hejda musel z placu a pustil místo sebe do zápasu Sampsona Dweha. Pro jednadvacetiletou posilu z Vyškova šlo o náročnou ligovou premiéru, kterou zvládl. Viktoria ale i tak padla 0:1 a po povedené přípravě musí kousat první nečekanou ztrátu.

Až opakované záběry rozklíčovaly, co stojí za Hejdovým zraněním. Levou nohu mu přišlápl dvacetiletý stoper Štěpán Chaloupek, podle hodnocení Sportu nejlepší hráč utkání. Šlo o nezaviněný souboj, který sudí neviděli a nevrátil se k němu ani VAR, aby případně nařídil penaltu pro Plzeň.

Štěpán Chaloupek přišlápl Lukáše Hejdu • Foto iSport.cz

„Těžko se k tomu vyjadřovat, pořádně jsem to neviděl. Známe výsledek, to je Hejdovo zranění, oteklý kotník a náš vyřazený hráč,“ pravil po utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek. „Neznám přesné principy posuzování, jak se tohle hodnotí. Balon tam nebyl. Odpovím asi takhle - když dám někomu pěstí u jedné tyče a hraje se u druhé, to není faul?“ ptal se při odpovědi na dotaz Sportu.

Pokud Hejda vypadne na delší čas, pro Plzeň půjde o zásadní problém. Ze zadních řad už kvůli zdravotním problémům odpadli v přípravě Filip Čihák a Milan Havel, k dispozici není ani dlouhodobě zraněný Luděk Pernica. Zápas kvůli zranění nedohrál ani záložník Roman Květ. „Jde o těžce poškozenou achilovku, takže nám dnes vypadli dva hráči,“ mrzelo Koubka.

Plzeň má za sebou povedenou přípravu, nula z Teplic znamená pro tým nepříjemnou ztrátu. Hned ve čtvrtek čeká mužstvo důležitý vstup do kvalifikace Konferenční ligy proti Kosovské Dritě. „Jsme zklamaní, ale zklidníme se. Porovnal bych to s loňským rokem, kdy jsem byl jako trenér u Hradce. V prvním kole se nám podařilo porazit Slavii (1:0) podobným stylem, ale nakonec hrála do poslední chvíle o titul. Jsme zklamaní, ale nesmíme panikařit,“ vyhlásil Koubek hlavní plzeňské motto, než se s týmem vydal autobusem zpět na cestu na západ Čech.