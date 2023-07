Rozsypaná defenziva Plzně. Schází pět obránců, kde vidí problém Koubek?

Povedenou přípravu zmuchlali do koše. Viktoria Plzeň nechala hned na úvod FORTUNA:LIGY všechny tři body v Teplicích (0:1). Kde vězí hlavní problém? Rozpadá se jí zadek, tedy klíčová defenziva. Kapitán Lukáš Hejda je pátým obráncem na marodce, spolu s ním v sobotu odpadl i Roman Květ.

Plzeňský lídr zažil utkání hrůzy. Zavinil penaltu, po níž Daniel Trubač rozhodl o překvapivé domácí výhře Teplic. Navíc dohrál ještě v prvním poločase. Za stavu 0:1 mu při Kalvachově standardce přišlápl levačku dvacetiletý stoper Štěpán Chaloupek, nejlepší hráč utkání. Sudí střet neviděli, akci nevrátil u videa ani VAR, aby případně nabídl penaltu Viktorii.

„Známe výsledek, to je Hejdovo zranění, oteklý kotník a náš vyřazený hráč. Neznám přesné principy posuzování, jak se tohle hodnotí. Balon tam nebyl. Odpovím asi takhle – když dám někomu pěstí u jedné tyče a hraje se u druhé, to není faul?“ divil se plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Hejda opouštěl stadion Na Stínadlech o berlích, výhled do dalších dní a zápasů nejistý. Byť mu vstup do ligy, podobně jako většině týmu, vůbec nesedl, na jeho zkušenostech a schopnostech stojí defenziva týmu. Zápas nedohrál ani záložník Roman Květ, který se z teplických šaten taktéž belhal těžce. „Jde o těžce poškozenou achilovku, takže nám dnes vypadli dva hráči,“ smutnil Koubek.

Už na jaře se zranil Luděk Pernica, který rehabilituje po operaci kolene. Filip Čihák si na startu přípravy proti Táborsku poranil rameno a musel na operaci. O den později svého parťáka následoval Milan Havel, jemuž na tréninku praskla achilovka. Po generálce s Kodaní není stoprocentně nachystaný ani Brazilec Cadu, s nímž trenéři počítali na pravou stranu obrany.

Koubkovi a jeho kolegům se tím pádem rozsypala defenziva pod rukama, Plzni se výrazně ztenčují zásoby. Je možné, že v následujících týdnech ještě zintenzivní jednání a zkusí přivést hráče na kraj obrany.

Místo Hejdy šel na plac Sampson Dweh, jednadvacetiletá posila z Vyškova ligový debut v Teplicích zvládla. K dispozici je ještě reprezentant do jednadvaceti let Robin Hranáč (23) a nadaný Jan Paluska (18). Celý zápas v Teplicích odehrál Václav Jemelka (28), jenž ale často ztrácel v soubojích a rezervy má i jeho rozehrávka.

Plzeň přitom vstupuje do jednoho z klíčových období sezony. Ve čtvrtek zahajuje kvalifikaci Konferenční ligy proti kosovské Dritě, další zápasy jdou v rychlém sledu. Prohra 0:1 v Teplicích, se kterými ztratila Viktoria potřetí v řadě, může tým do dalších týdnů nepříjemně poznamenat.

„Jsme zklamaní, ale zklidníme se. Porovnal bych to s loňským rokem, kdy jsem byl jako trenér u Hradce. V prvním kole se nám podařilo porazit Slavii (1:0) podobným stylem, ale nakonec hrála do poslední chvíle o titul. Nesmíme panikařit,“ zaháněl Koubek černé myšlenky.

Zároveň vysekl poklonu domácímu souboru. „Kdo sleduje vývoj Teplic pod vedením Zdenka Frťaly poslední týdny a měsíce, přesně ví, o čem mluvím. Dávno nejsou otloukánek, udělaly velký pokrok a v závěru jara se suverénně zachránily, teď mohou v klidu hrát střed tabulky.“

Plzeň zahrávala celkem 14 rohů, ale ani z jedné standardky se neprosadila. Ve druhé půli po změně rozestavení a prostřídání hráčů sice zabrala, nicméně kompaktní a bojující Teplice dostatečně neotevřela. „Soupeře jsme nepustili do šance, pohlídali jeho rohy, týmovým výkonem a výbornou organizací jsme byli schopni předcházet gólovým příležitostem. Výhry si nesmírně cením, Plzeň je nadstandardní tým,“ culil se po utkání úspěšný domácí kouč Zdenko Frťala.

Naopak Západočeši jeli domů zachmuření. Povedená příprava je zahozena a mužstvo musí rychle najít cestu, jak napravit bídný vstup do ligových bojů. Sedli si na zadek i s tím, že největší trable vězí v zadních řadách. Už ve čtvrtek dostanou první možnost na nápravu. „Musíme být útočně agresivnější, hlavně první poločas nám tohle chybělo. Na rozdíl od domácích Fily a Gninga, ti vepředu šlapali,“ pojmenoval Koubek jeden z hlavních problémů.

Zranění obránci Plzně:

Luděk Pernica (33) – rehabilitace po operaci kolene, pauza do konce podzimu

Filip Čihák (24) – rehabilitace po operaci ramene, pauza do konce léta

Milan Havel (28) – rehabilitace po operaci achilovky, pauza do konce podzimu

Cadu (25) – problémy s patou, návrat nejistý

Lukáš Hejda (33) – pohmožděný kotník i nárt, návrat nejistý