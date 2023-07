Spokojený Priske: Kuchta se začne prosazovat. Cítíme se komfortně

Nezopakovat loňský Liberec. To byla hlavní mantra, se kterou Sparta vstupovala do nové sezony. A z rok starého domácího výbuchu 1:2 na úvod ligy si vzala ponaučení. V domácím prostředí totiž složila neškodnou Sigmu 2:0, trenér Brian Priske proto mohl chválit. „První zápas není nikdy jednoduchý. Nepustili jsme soupeře do mnoha šancí a útoků z otevřené hry, sami jsme dali hezké góly, vytvořili si další příležitosti,“ prohlásil dánský kouč.

Před rokem jste vstup do ligy vůbec nezvládli, teď jste očekávání naplnili. Ulevilo se vám?

„Nejsem typ, kterého by nějak ovlivňovala nervozita. O úlevě bych tedy nemluvil. Před rokem byla jiná situace. Teď jsem věděl, že znám tým mnohem lépe. Vybudovali jsme nějaký základ, ze kterého vycházíme. Loni tam byly otazníky, jak to zvládneme. Teď jsme se cítili mnohem komfortněji.“

Předvedenou hru budete chválit?

„Jsem spokojený s tím, jaký jsme podali výkon. První zápas není nikdy jednoduchý. Věděli jsme, že má soupeř sílu. Odehráli jsme dobré utkání. Nepustili jsme soupeře do mnoha šancí a útoků z otevřené hry, sami jsme dali hezké góly, vytvořili si další příležitosti. Rád bych ale zmínil jednu věc.“

Prosím.

„Panovala skvělá atmosféra. Musím fanouškům poděkovat za to, jak nás podporovali. A to už během rozcvičky hráčů před utkáním. To bylo krásné. Je skvělé vidět, jaký progres jsme za ten rok udělali. Vzájemně se podporujeme, hráči to na hřišti vnímají.“

Hvězdou zápasu se stal autor dvou branek Lukáš Haraslín. Předpokládám, že budete chválit.

(Pokyvuje hlavou) „Odehrál dobré utkání, v mnoha aspektech ukázal velkou kvalitu. Hlavně s míčem na noze. I do defenzivy pracoval, k tomu ho ale pořád musíme trochu vybízet. Šulo měl v závěru minulé sezony zdravotní problémy, Christian Clarup a lékařský tým na začátku přípravy odvedli dobrou práci, když se po zranění vracel. Byli jsme dostatečně trpěliví.“

Slovenský reprezentant mohl útočit na hattrick. Nezvažoval jste, že ho na hřišti necháte déle?

„Ne. Viděl jsem, že byl unavený. I tak vypadal. Pro své hráče chci to nejlepší, hattrick by byl hezký. Máme ale silný tým a silnou střídačku, jsou tam kluci, kteří mohou naskočit a hned pomoci. Nesmíme ztrácet intenzitu. Je to jedna z věcí, kterou chceme soupeře zničit. Ve chvíli, kdy jsem cítil, že ji ztrácíme, museli jsme střídat.“

Jak hodnotíte výkon Jana Kuchty? Po Anderlechtu jste mu přes média poslal vzkaz, že by měl zapomenout na minulou sezonu a soustředit se na tu novou…

„Spokojenost. Pracoval tvrdě, o tom není pochyb. Vypomáhal obraně, ale útočníci a Kuchta obzvlášť žijí z gólů. Jsou to střelci. V prvním poločase měl velkou šanci. Jeho čas přijde, je na správné cestě. Je jedním z hráčů, kteří mají pomalejší start. Důvodem mimo jiné mohou být i reprezentační povinnosti, neměl tolik dovolené. Četl jsem, že mu manželka nedá doma moc vydechnout, já mu zase nedám vydechnout na Strahově, takže je trochu pod tlakem. (usměje se) Věřím, že se v sezoně znovu bude prosazovat.“

Už vyhlížíte soupeře pro třetí předkolo Ligy mistrů? Jednou z variant je i FC Kodaň.

„Je to jedna z možností. Známe složení dvojic, bavíme se o tom, ale moc o tom nepřemýšlíme. Asi je jedno, koho nám los přidělí. Stejně bude na nás, jak si s tím poradíme. Je evidentní, že tam je velký rozdíl v papírové kvalitě jednotlivých soupeřů. Naším cílem bude postoupit bez ohledu na to, jakého dostaneme soupeře.“