Ščasný: Slavia přece musí titul chtít. Bez něj dostane přes pusu jako Sparta

Hned první kolo nové sezony naznačilo, že by pražská „S“ mohla znovu a možná ještě více odskočit zbytku ligy. Sparta přitom vyrazila za obhajobou titulu, zatímco Slavia o něm výslovně nemluvila. Zatímco Jindřich Trpišovský se alespoň přihlásil k roli favorita, boss Jaroslav Tvrdík byl opatrnější. „Chceme být nejhůř druzí a získat alespoň jednu trofej, tedy ligu či národní pohár,“ prohlásil. Být ale třetí ročník bez ligového prvenství, nebylo by to selhání? „Nechtějí na sebe vytvářet tlak. Ale kdo by nechtěl titul? Je to nesmysl. Jestli Slavia s takovým kádrem neudělá titul potřetí po sobě, bude to neúspěch. Spartě se to také omlátilo o pusu,“ říká bývalý letenský trenér i sportovní ředitel Zdeněk Ščasný v úvodním díle tradičního videomagazínu LIGOVÝ INSIDER