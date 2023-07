Svědík dál mimo, Slovácko v Ostravě povede „baníkovec“: Bude to speciální

Zase budou hrát pro trenéra, který s nimi nebude. Martin Svědík zůstává podle informací Sportu v domácím léčení a Slovácko povede i v Ostravě jeho asistent Jan Baránek. Čerstvý třicátník, jenž fotbalově vyrostl právě v Baníku. Tam odstartoval i trenérskou kariéru. „Bude to pro mě specifické a speciální,“ nezapíral bývalý reprezentační stoper. Minulý týden prožil v roli zaskakujícího kouče skvělou premiéru proti Českým Budějovicím (4:1).

Sezonu rozjelo Slovácko bez hlavního trenéra. Martin Svědík spolukoučuje mužstvo na dálku, kvůli nemoci nemůže na stadion. Jeho dočasným nástupcem se stal Jan Baránek, jehož si přivedl v zimě z Ostravy. „Jako hráč a trenér jsem tam byl dvanáct let, ale tím to hasne. Baník má nový tým, bude se chtít před lidmi ukázat. V týdnu určitě zapracoval na souhře. I pro nás to bude super zápas. Jedeme tam jako Slovácko s cílem uspět,“ shrnul rodák z Opavy.

Ztráta šéfa střídačky zatím není na výsledcích pátého celku minulé sezony znát. Možná proto, že nejde o novinku. „Trenér je občas na tribuně kvůli kartám, takže jsme tak nějak zvyklí,“ pousmál se záložník Milan Petržela po triumfu v prvním kole nad Dynamem.

Typická kšiltovka s iniciály MS ani tuhle sobotu nebude u lavičky 1. FC Slovácku k vidění. K lajně budou vybíhat asistent Baránek plus sportovní manažer Veliče Šumulikoski. O koučink se podělili už před týdnem. „Jednou vyběhl jeden, pak druhý. Nebyl tam hlavní kouč,“ vnímal Petržela. Rozhodovací pravomoci nicméně oficiálně přebral Baránek, byť většinu věcí samozřejmě konzultuje přes telefon či video s marodem Svědíkem. Jeho návrat přijde nejdříve další víkend doma proti Olomouci.

V Ostravě bude hlavní zodpovědnost na Baránkovi. Novým asistentem se stal po odchodu Josefa Muchy v létě Tomáš Palinek (27), který fungoval ve druholigové Jihlavě s Ondřejem Smetanou a předtím měl místo v realizačním týmu béčka Olomouce. Jde o syna Jana Palinka, dalšího Svědíkova pobočníka. I bez bosse Svědíka tedy bude na lavičce hostů plno.

Prestižní bitva čeká nejen Baránka, ale také záložníka Daniela Holzera. Také on léta hrával v Baníku, dokonce ho jako mladíček vedl v pozici kapitána. Na tribuně bude mít podporu. „Přijdou lidé z mého okolí, kteří fandí i mně, ne jen Ostravě. Baník sleduju, mám ho v srdci,“ přiznal krajní halv. „Přijdou fanoušci, před zápasem má být rozlučka s Honzou Laštůvkou. Těším se,“ ujistil.

Nyní dorazí jako soupeř, lačný po bodech. Slovácko je na startu ročníku v pohodě, vysoká výhra nad Českými Budějovicemi upevnila borcům sebevědomí. Na druhou stranu, výsledek předčil výkon. „Možná až tak neodpovídal průběhu hry. My jsme ale proměnili naše šance,“ uvědomoval si Baránek. To se zvlášť u Svědíkova souboru neděje příliš často, proto je tým na špičkách. „Neplácáme se po ramenou,“ potvrdil „Bary“.