Černý, kam běžíš?! Sudí „desítkou“ šokoval Zlín. Ruka asi byla, uznal bek

Proboha, kam běží?! Zlínští fanoušci, hráči i členové realizačního týmu nechápali v závěrečné čtvrthodině sprint sudího Dalibora Černého k lajně a poté před obrazovku, kde si rychle prohlédl situaci ve vápně Vrbova celku a vzápětí nekompromisně ukázal na penaltový puntík. VAR mu dal pokyn, že obránce Martin Cedidla zahrál ve vápně rukou. Tento moment rozhodl o těsném triumfu Sparty na moravské Letné. „Ceďa z toho byl špatný, takže to asi ruka byla,“ podotkl jeho spoluhráč Tomáš Čelůstka.

Jednadvacetiletému Cedidlovi opravdu spadl balon ve skrumáži na natažené paže. „Desítka“ trošku utajená, leč dle Černého názoru jasná. Pravý bek svůj pohled na věc nenabídl, na pozápasový rozhovor nedorazil. Je evidentní, že mu tahle nešťastná situace pokazila sobotní večer. „Přísnou penaltou jsme prohráli,“ ulevil si kouč Pavel Vrba. „Něco jsem si vyříkával se Simem (Dominikem Simerským) a když jsem se otočil na pravou stranu, viděl jsem, že rozhodčí běží k VAR. Nepochopil jsem to, ale tušil jsem, že bude zle,“ líčil Čelůstka.

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí potvrdil, že si s tlakem umí poradit. Rozběhl se a napral míč pod břevno. Pro gólmana Stanislava Dostála nechytatelné. Hosty tak nakonec vysvobodil pokutový kop, žádnou tutovou šanci si ze hry za pětadevadesát minut nevytvořili. „Neviděl jsem to, ale co jsem slyšel, byla to jednoznačná penalta,“ vyjádřil se dánský kouč vítězů Brian Priske k jediné gólové akci.

Zatímco hříšník Cedidla klopil zrak, stoper Joss Didiba, suverénně nejlepší hráč Zlína, ostře protestoval a vyfasoval za to žlutou kartu. Verdikt samozřejmě nezměnil a domácí další ztrátě neunikli. „Ceďa z toho byl špatný, takže to asi ruka byla,“ řekl Čelůstka.

Zlín - Sparta: Krejčí suverénně zavěsil penaltu nahoru, 0:1! Video se připravuje ...

Nebodovali ani ve druhém utkání, nicméně výkon oproti ostudě v Karviné (1:4) zvedli. Zejména v defenzivě, dopředu to bylo zase hodně málo. Nevedlo se talentovanému Tomovi Slončíkovi, jeho útočný parťák Filip Žák sice po Čelůstkově přímáku z voleje krásně zavěsil k tyči, ovšem rozhodčí následně správně odpískal ofsajd. Byli v něm tři domácí hráči.

Poražení nekopali jediný roh a ani jednou nevystřelili na Vorlovu bránu. Fantišova hlavička do tyče, v podstatě největší příležitost průměrného duelu, se mezi přímé pokusy nepočítá. „Minimálně na bod jsme měli,“ mínil Čelůstka, který se po letech vrátil domů a oblékl zlínský dres. Poprvé v seniorské kategorii. „Podali jsme výborný výkon. Musím všem klukům poděkovat. Tohle je ta cesta,“ dodal levý bek, bratr exsparťanského stopera Ondřeje.