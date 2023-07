Vrba vtipkoval: Didibu jsem celý týden bil. Uvažuju tak, že to nikdo nepochopí

Taková porážka bolí trenéra Pavla Vrbu (59) dvojnásobně. Byť Zlín s výjimkou Fantišovy hlavičky do tyče přímo neohrozil branku, málem uhrál se Spartou bod. Sebrala mu ho Krejčího penalta (79. min.) po intervenci VAR, který postřehl Cedidlovu ruku ve vápně. S tím se domácí těžko smiřovali. „Vůbec to nemůžu a nechci komentovat,“ ulevil si kouč poražených. Jeho tým zůstává po druhém kole na nule se skóre 1:5.

Cítíte, že jste měli proti mistrovi na víc?

„Sparta si nevytvořila žádnou vyloženou příležitost. Hráli jsme velice zodpovědně dozadu. Mužstvo nemám za co kárat. Neuhrát bod je pro nás velké zklamání. Měli jsme minimálně dvě stoprocentní situace, ze kterých jsme mohli dát gól. Bylo to z naší strany mnohem lepší utkání než v Karviné. Na to, jakou má Sparta kvalitu, jsme to zvládli velice slušně. Škoda, že jsme nebodovali.“

Každopádně jste na balonu nedominovali.

„Sparta byla určitě lepší v kombinaci a v mezihře než my. Ale dozadu jsme proti ní odehráli zápas úplně skvěle. Do ničeho se nedostávala. Škoda, že jsme nedali gól z brejků, hlavně mám na mysli tu Fantišovu hlavičku do tyče. A prohráli jsme přísnou penaltou. To je můj názor.“

Proč jste nedal ve druhé půli do hry zkušené Reitera s Dramém a místo nich poslal na plac mladíka Adama Číže? Jak jste uvažoval při střídání?

„Vždycky uvažuju tak, že to nikdo nepochopí.“

Zlín - Sparta: Fantiš neproměnil tisíciprocentní tutovku! Hlavou trefil jen tyč Video se připravuje ...

Nečekal jste víc od mladého Toma Slončíka?

„Hlavně by byl zázrak, kdyby v osmnácti letech táhnul mužstvo. To by asi nebyl ve Zlíně. Ale myslím, že úplně nezklamal. Nepropadnul. Odehrál slušné utkání. Ukázal, že máme hráče, který by mohl být v budoucnu hodně zajímavý.“

Výborně si vedl na stoperu Joss Didiba, jenž přitom minulý víkend vybouchl. Co jste s ním provedl?

„Celý týden jsem ho bil. (směje se) Co bych s ním udělal? Nic. Didibovi se akorát dařilo víc než v Karviné. Byl mnohem konstruktivnější. Představovali bychom si, aby hrál vždycky tak jako proti Spartě.“

Na lavičce byl připravený obránce Jakub Černín, čerstvá posila z druholigové Líšně? Jaké s ním máte plány?

„Je tu krátce. Jsme rádi, že přišel. Je to hodně zajímavý typ hráče, který by nám mohl pomoct. Byl vytipovaný, viděli jsme ho hrát. I on musí čekat na šanci. Ještě nebyl tak připravený, abychom ho dali po dvou dnech do základu se Spartou.“