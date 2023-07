Hradec do Plzně bez Pilaře: opora mimo, vynechá i otvíračku stadionu

Těšil se, jak potrápí bývalý klub a ukáže své nesporné ofenzivní kvality. Václav Pilař (34) ale s Hradcem do Plzně na odpolední 2. kolo FORTUNA:LIGY neodjel. Podle informací iSport.cz a deníku Sport je zkušený záložník mimo hru, už v úvodním kole na Slavii (0:2), kde střídal o poločase, ho trápily zdravotní problémy. Zranění hráče nepustí ani do prvního zápasu na novém stadionu příští týden s Českými Budějovicemi, Pilař bude mimo hru zhruba tři týdny.

Václav Pilař je spolu s někdejším záložníkem Sparty a reprezentace Ladislavem Krejčím (31) největší letní posilou Hradce, do klubu se vrátil po dlouhých třinácti letech. Minulou sezonu strávil v Plzni, kde se ale nedohodl na nové smlouvě a přijal výzvu k návratu domů.

Zkušený křídelník nastoupil v základu minulý víkend na Slavii, kde mu podobně jako celému týmu zápas úvodního ligového kola proti velkému favoritovi nevyšel. Pilař navíc střídal už o půlce, v Edenu hrál s drobnými šrámy.

Zdravotní problémy hráče nepustí do nedělního zápasu v Plzni, kde se Hradec představí od 18 hodin v posledním duelu 2. kola FORTUNA:LIGY. Podle informací iSport.cz a deníku Sport Pilař nebude mimo hru delší dobu, nicméně nestihne ani následující kolo v sobotu doma proti Českým Budějovicím.

Zápas bude spojený s velkou slávou, Hradec poprvé nastoupí na novém stadionu, na jehož otevření čekal klub desítky let. Mimořádně nadaného hráče logicky absence v následujících duelech mrzí, aktuálně dělá všechno pro to, aby byl co nejdřív zpátky na hřišti.

Pilaře sužovaly zdravotní komplikace i v nejlepších letech kariéry, kdy patřil do reprezentace a vykopal si také bundesligové angažmá ve Freiburgu. Do Hradce se vrátil po štacích v Plzni, Freiburgu, Liberci, Olomouci, Jablonci a naposledy znovu v Plzni.

Na západě Čech si „votroci“ musí poradit bez něj. „Viktoria se systémově trochu předělává, hledá svou novou tvář, která by měla být rychlejší, dravější. Má spoustu kvalitních ofenzivních hráčů, které tu ani nestačím vyjmenovat. Plzeň v utkání s Dritou soupeře drtila, ždímala, měla spoustu šancí, nicméně v závěru mohla i inkasovat. Otázkou také je, jak by se zápas vyvíjel, kdyby Staněk za svůj zákrok obdržel zaslouženou červenou kartu,“ uvedl na klubových stránkách asistent trenéra Hradce Stanislav Hejkal.

Domácí Viktoria půjde do zápasu v roli favorita s jasným cílem, po ztrátě v Teplicích (0:1) uspět za tři body. Pikantní duel čeká trenéra Miroslava Koubka, který uplynulé dvě sezony strávil v Hradci.

„Chceme být úspěšní, aktivní dopředu. V zápase s Teplicemi jsme nebyli spokojení prakticky vůbec s ničím a všechno jsme si rozebrali. Další zápas s Dritou už byl, co se týká ofenzivy, lepší. Bohužel jsme ze šancí nebyli schopni dát branky, věříme, že to prolomíme. Šance je v neděli s Hradcem. Uděláme maximum, abychom zápas zvládli a konečně potěšili fanoušky,“ prohlásil pro stránky Viktorie plzeňský asistent Jan Trousil.