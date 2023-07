Zabržděná síla Plzně. Koncovka se mění v křeč, problém proti „autobusu“

Podle jmen na papíře zní plzeňská ofenziva bombasticky. Vždyť v přípravě sázeli Chorý, Vydra a spol. pravidelně tři a více gólů. Jenže první dva ostré duely? Proti Teplicím a Dritě jedna velká nula. Viktoria si výrazně zkomplikovala postup do další fáze Konferenční ligy. Odstřelovat ambiciózní plány Miroslava Koubka zatím není na místě. Co ale mužstvu chybí k tomu, aby začalo ničit soupeře?

Západočeši tvrdě narazili v Teplicích, kde výborně připravená jedenáctka obrala favorita o všechny body. Přesvědčivá náprava před domácím publikem v úvodním duelu 2. předkola Konferenční ligy ale přinesla další nemilé rozpaky. Plzeň jen remizovala s Dritou, ačkoliv měla drtivou převahu a vytvořila si mraky gólových šancí, ani jednou neskórovala.

„Fakt je ten, že se vším respektem, Drita není mužstvo, se kterým by Plzeň měla vypadnout nebo mít problémy,“ zdůrazňuje trenér a expert deníku Sport a serveru iSport.cz Stanislav Levý. „Teď říkat, že je tam nějaká krize, to bych si vůbec nedovolil. Jsem hodně zvědavý na nedělní zápas s Hradcem, kterému nevyšlo úvodní kolo na Slavii, což bude chtít určitě odčinit. Ukáže se, zda Plzeň nakročí do sezony pozitivně nebo zda tenhle trend bude pokračovat.“