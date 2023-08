Bitri hraje na hraně. Albánský stoper je součást přípravy soupeřů na Baník

Je vlastně s podivem, že to přišlo až v patnáctém startu – a ne dříve. Řeč je o vyloučení Enea Bitriho. Ačkoli už jen hasil chybu a možná bude pochválen za to, že akci přerušil před šestnáctkou a udržel se Slováckem naději alespoň na bod, začíná být hra albánského stopera pro Baník nebezpečná. Není tajemstvím, že právě Balkánec je tématem taktických příprav soupeře jako recept.

Po půlminutě hry skočil blokovat Vechetovu střelu v šestnáctce oběma nohama napřed. Kdyby byl dvacetiletý hrot Slovácka šikovný jako Milan Petržela, píchl si místo rány míč kolem Enea Bitriho. Následovalo by vyloučení a penalta pro hosty.

Ve čtvrté minutě si právě Petržela dal před Albánce dotyk navíc a přišly „saně“ za žlutou včetně zajímavé standardky. Vytáhlý chlapík s bradkou a knírkem se divil, reklamoval, že ke kontaktu nedošlo. Pravdou je, že zákrok špatně načasoval a nebezpečnou akci zkrátka přerušil.

„Říkal jsem Vechymu – a musím ho pochválit – že Bitri často chodí do skluzu, i když nemusí. Stačí tam dát nohu a je to červená,“ popsal trenér Jan Baránek mladší, který opět zaskakoval za zdravotně indisponovaného Martina Svědíka, jedno z témat taktické přípravy. „Hned na startu měl žlutou, kluci to věděli,“ dodal. Například olomoucký Lukáš Vraštil by potvrdil, že s kartou v úvodu se hraje (nejen na Letné proti Lukáši Haraslínovi) fakt špatně.

Upřímně, už to není tajemstvím. O slabinách ví celá F:L, nejen uherskohradišťský celek. Bitri do české soutěže po přestupu z Partizani vletěl na přelomu února a března rozpačitě. Kouč Pavel Hapal ho omlouval problémy se zády, poté se opravdu zlepšil. Ve vzduchu mu takřka není co vytknout, jeho hlava v soubojích kraluje.

I proti Slovácku mohl po Ewertonově rohu slavit, nebýt hrudi Marka Havlíka. Spoustu balonů vyndá z vápna, odbouchá je pryč. Všechna čest, jde o cennou vlastnost.

Jenže vyvstávají otazníky, zda hráč s tímto profilem má kvalitu na tuzemskou top čtyřku/šestku, kam se chce Ostrava výhledově zařadit. Čert vem sobotní červenou v 80. minutě, když hasil tragickou Šehičovu rozehrávku. Ačkoli i Bitri mohl na Juroškův náběh lépe reagovat chytřejším postavením a včasněji navázat pohyb slováckého žolíka, tohle tak úplně nejde na jeho vrub. Možná ho naopak realizační tým ještě pochválí, že zmařil příležitost, protože hrozila branka na 0:1.

Problém je v limitech. Technických, rychlostních, koordinačních, taktických. A možná i mentálních, protože občas vypadá, že není stoprocentně koncentrovaný. Oproti na druhé straně suverénnímu veteránu Michalu Kadlecovi to byl obrovský kontrast.

„Hraje na hraně,“ přiznává Hapal. „On si v těch skluzech věří, ale je pravdou, že někdy chodí v soubojích až moc na zem. Co se však týká obranných zákroků ve vzduchu, tam je výborný. Jeden z nejlepších v lize. Je to těžké, má dva metry, není to sprinter, byť na svou výšku určitě není pomalý. Je to rychlý hráč. Mluvíme spolu, komunikujeme, ale někdy se to tak holt vyvine.“

Taky však samozřejmě záleží na pokynech trenérů. Zda má vůbec za úkol stlačovat hřiště, rozehrávat konstruktivně, progresivně vyvážet míče. Zkrátka působit jako moderní stoper.

Příště v Plzni bude mít Bitri kvůli trestu volno, jeho místo pravděpodobně zaujme Filip Blažek, letní posila ze Skalice. Úvodní utkání v Liberci nevyšlo, teď může ukázat, že mu systém se čtyřmi obránci i kvůli ne zrovna oslnivé dynamice svědčí víc než trojka, potažmo pětka.

„Po zápase jsem hráčům řekl, že to není o rozestavení a o počtu obránců. Je to o pohybu, který byl proti Slovácku daleko lepší. Stejně tak nasazení. Byli jsme rychlejší, od dvacáté minuty i přesnější. A to už je jedno, jestli hrajete na tři, nebo čtyři obránce. Určitě od trojky neustoupíme, máme dva systémy. Defenzivně mě to potěšilo, protože až na úvod jsme soupeři skoro nic nedovolili. V druhé půli už vůbec nic,“ hodnotil Hapal zisk premiérového bodu v ročníku 2023/24.

Stále však Baník v nové sezoně čeká na první gól ze hry. Několikrát měl k němu blízko Abdullahi Tanko, ale dojem z famózní akcelerace připomínající Yiru Sora si nigerijský krajan pokazil častými ofsajdy. Třeba se polepší na půdě Viktorie, která bude mít v nohách čtvrteční mač v Kosovu.