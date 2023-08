Novák dal klub v Emirátech k soudu. Odolal Sigmě: Po Arábii bych skočil

Od ledna nehrál zápas, byť je zdravý. V Al Džazíře, klubu ze Spojených arabských emirátů, do května jen trénoval. Proč? „Zatím bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, vše řeší FIFA,“ říká obránce Filip Novák (33), jenž si momentálně hledá nové zahraniční angažmá. Netruchlí, zůstává optimistou. Připravuje se individuálně doma v Olomouci a odolává vábení Sigmy. • Profimedia.cz

Od ledna nehrál zápas, byť je zdravý. V Al Džazíře, klubu ze Spojených arabských emirátů, do května jen trénoval. Proč? „Zatím bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, vše řeší FIFA,“ říká obránce Filip Novák (33), jenž si momentálně hledá nové zahraniční angažmá. Netruchlí, zůstává optimistou. Připravuje se individuálně doma v Olomouci a odolává vábení Sigmy.

Líbila se vám proti Karviné?

„Dokud nezačalo extrémně pršet, bylo to ze strany Sigmy dobré. Překvapila mě. Škoda pro ni, že neproměnila vyložené šance, třeba Honza Navrátil mohl dát v klidu tři góly. Měli by klid, naopak přišel zbytečný gól do šatny a možná trochu nervozita. Ale jinak určitě zasloužená výhra.“

Deštník jste nezapomněl?

„Naštěstí jsem byl hezky v suchu na tribuně pod střechou. Ale počasí mě překvapilo, dlouho jsem to neviděl. A už skoro zapomněl, že něco takového v Česku taky občas máme. (úsměv) Na druhou stranu musím říct, že tráva vodu vsákla úplně neskutečně. Hřiště bylo v pohodě.“

Měla vaše návštěva něco společného s možným návratem do české ligy?

„Ne, vůbec nic. Společného je jen to, že bydlím asi dvě minuty od Androva stadionu. Kolem Sigmy chodím běhat, pohybuju se v centru. Všechno je blízko. V klubu mám spoustu kamarádů, šel jsem je podpořit. Na tribuně jsem seděl s rodinou od Martina Pospíšila, se kterým jsem v blízkém kontaktu. Jinak v tom nic nehledejte.“

Každopádně si dovedu představit, že Martin Pospíšil vás láká, stejně tak se těšil i on na návrat domů a na kamaráda Víta Beneše.

„To víte, že láká. Spousta lidí mě láká! (smích) Někdy před dvěma měsíci mi mezi prvními volal i pan Minář (sportovní manažer Olomouce). Sondoval