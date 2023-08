Liga očima fanoušků: Chytil může být terno. Útok Plzně jak kyselé víno

Také jsem měl strach, jak do Slavie zapadne Mojmír Chytil. Na papíře vypadal jako ideální posila, ale realita bývá často složitější. Úvod jeho angažmá však nasvědčuje, že to může být opravdu trefa. Škoda jen neproměněné penalty. Hra Slavie pořád ještě není dokonalá, úvodních deset minut a pasáž po inkasované brance jsou jistým varováním. Také bych stále rád viděl ještě větší hlad po gólech než za stavu 1:0. Přesto Slavia navázala na dobré výkony z nadstavby a fanoušci mohou být spokojení.

Sparta Praha

Výhra z penalty a na fauly stačí?

Jediná změna v sestavě, ale úplně odlišný výkon na hřišti než s Olomoucí, to mně hlava nebere. Ještě bych to pochopil, kdyby to byla past na pozorovatele z Kodaně. Kdybychom je záměrně chtěli uvést v omyl, že tohle je ta naše Sparta, pak ano. Ale tak tomu očividně nebylo. Hrát jenom prvních patnáct minut je opravdu málo a není to hodno našeho týmu. Zejména když výkon „gradoval“ ve druhém poločase směrem dolů.

Trenér soupeře se musel smát pod fousy, a to až do 78. minuty, kdy LK 37 proměnil správně nařízený pokutový kop. Aby kapitán musel až z penalty zachraňovat výhru, to není důvod k jásotu. Alibistické kličkování v šanci v podání Jakuba Peška bylo vrcholem zmaru. Horší než upocená výhra v jednom zápase je to, že někteří hráči stále nemají optimální formu. To se týká nejen útoku, ale také pravého a levého wingbeka. Zejména vpravo je vidět, že výborná fyzická kondice není zárukou fotbalovosti. Evropské pohárové srovnání nám ukázalo, že nejen náš tým, ale celý český fotbal musí ještě hodně přidat.

Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce