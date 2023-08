V lize dal každou penaltu. Daníček: Nepřemýšlím nad tím, Krejda je borec

Možná vás to překvapí, ale v lize se pohybuje výrazně lepší exekutor penalt než Ladislav Krejčí. Je ze Slovácka. Vlastimil Daníček dosud nezaváhal ani jednou ze šestnácti pokusů! „Jen se zkoncentruju a snažím se dostat balon do brány,“ praví bezelstně. V duši si však nese jeden osudový neúspěch spojený s bulharským Plovdivem v předkole Konferenční ligy.

V lize si držíte úžasnou stoprocentní bilanci. Poskytnete recept na proměnění penalty?

„To kdybych věděl. (směje se) Nijak nad tím nepřemýšlím. Když jdu kopat, nedělám si z toho hlavu.“

Je to vážně tak jednoduché?

„Samozřejmě záleží na situaci, vývoji zápasu, ale že bych se penaltou stresoval, to ne. Moc dopředu o kopu nepřemýšlím, nic extra si nechystám. Prostě to přijde, zkoncentruju se a snažím se dostat balon do brány.“

Oblíbené místo v brance neprozradíte, že?

„Hodně dám na pocit. Dřív jsem čekal na pohyb gólmana, ale s přibývajícím počtem penalt jsem jich několik zahrál tak, že jsem si dopředu vybral místo. Střídám podle vnitřního pocitu.“

Umíte před penaltou vypustit okolní svět z hlavy?

„Jinak to nejde. Snažím se oprostit od stresu, od okolí, od rušivých vlivů a koncentrovat se jen na kop.“

Takže i kdyby vám před očima rozkopali bílý puntík jako o víkendu hráči Plzně před penaltou hradeckého Vašulína, zůstanete ledově klidný?

„Ještě se mi to nestalo. (usměje se) Každopádně tohle by se dít nemělo, je to vyloženě nesportovní chování. Nevím, jak bych v tu chvíli reagoval. Určitě by šlo o narušení koncentrace. Jo, střelce to může vyvést z míry.“

Ladislav Krejčí suverénně proměňuje klíčové penalty, v minulé sezoně je mnohdy zahrával v kritických fázích zápasů. Aby v těchto situacích zůstal v hlavě silný, dlouhé roky spolupracuje s mentálním trenérem Vítem Schlesingerem. Co vy?

„Je to vtipný, ale s Víťou jsem spolupracoval taky. Odvedl se mnou fantastickou práci, hodně mi pomohl. Krejda má obrovskou výhodu, že má k dispozici někoho takového. Evidentně mu to pomáhá. Klobouk dolů, jak v minulé sezoně ve vypjatých situacích penalty proměňoval. Hlavně ve chvílích, kdy se rozhodovalo o titulu. Je to borec, kope je úplně chladnokrevně.“

Všechny penalty sparťanského kapitána Ladislava Krejčího Video se připravuje ...

I vám Schlesinger pomohl s penaltami?

„Speciálně k nim jsme měli dvě sezení, dával mi rady, jakým způsobem všechno vypustit z hlavy a koncentrovat se daný na moment. Je to hodně individuální, jeden recept neexistuje. Každý klient potřebuje něco jiného. Víťa mi pomohl soustředit se sám na sebe, dát si klapky na oči, naučil mě určitá dechová cvičení. Zabralo to.“

Před dvěma lety jste ale selhal v závěrečném rozstřelu o postup z předkola Konferenční ligy proti Plovdivu. Co se přihodilo?

„Tenkrát jsme nebyli dobře připravení na jejich gólmana. Vychytal nás víc, nejenom mě. Pamatuju si Kácu (Michala Kadlece), který penaltu utáhl naplno, prorval to silou. Já čekal na jeho pohyb a… Byla moje chyba, že jsem neměl brankáře víc nastudovaného. Nevěděl jsem, jak penalty chytá. Nepřipravil jsem se dobře.“

Přitom šlo dost možná o nejdůležitější penaltu v kariéře.

„Bolelo to hodně. Nezdar jsem si v sobě nesl dlouho. Pořád se mi to promítalo v hlavě, párkrát jsem se na to podíval i v televizi. Vážně mě to trápilo. Ale už je to minulost, zpátky to nevrátím. Naštěstí jsme si vše vynahradili v následující sezoně.“