Slavia do Česka hráče neprodá, Hronek jako příklad. Klub hledá „partnery“

Mraky hráčů na hostování, kteří se nevejdou do kádru Slavie, ale jinde mají v klidu na základní sestavu? Už ne. Nebo prý alespoň ne tolik. Klubová strategie zní: raději prodat. V Česku to však naráží na překážku. „Naše hráče si může dovolit koupit jenom Sparta. A to je principiálně vyloučené,“ uznává slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Co s tím?

Dva aktuální příklady. Srdjan Plavšič a Petr Hronek. Ani jeden v Edenu nezakořenil – byť posledně jmenovaný na to měl pouhopouhý půlrok. O prvního měl eminentní zájem Baník, ale nakonec přestoupil do polského Rakówu Čenstochová. O návrat druhého do svých řad stáli Bohemians. Jenže narazili na (zatím) nezdolatelnou překážku. „Tohle není přestup v ekonomických silách Bohemky,“ pronesl smířeně trenér „klokanů“ Jaroslav Veselý. A zmínil dva klíčové aspekty.

Bod číslo jedna: „Upřímně si v tuto chvíli přestup neumím představit, protože Slavia dala najevo, že nevyužité hráče bude chtít nějak zpeněžit.“

Bod číslo dva: „Problém je Petrův plat, který je nad poměry Bohemky.“

Takže od začátku. Není málo fotbalistů, u kterých se dříve či později zjistí, že se nehodí do konceptu kouči Jindřichu Trpišovskému. Může to být kvůli tomu, že nezvládají tlak, jindy to působí dojmem, že si uznávaný kouč vyhlédl krátkodobou záplatu nebo hráče „pro sichr“. Zrovna Hronek, který se vedle Romana Květa vypracoval v Ďolíčku na nejžádanější zboží, tenhle případ připomíná.

Právě takové hráče dříve Slavia pouštěla na hostování jinam, zhusta s úhradou jejich platu nebo významným podílem na něm. V Edenu se jim mzda ve srovnání s předchozím klubem znásobila natolik, že na ni ostatní kluby neměly, nejnižší se pohybovala kolem 150 tisíc korun. Nově ovšem platová hladina červenobílých klesá. Dolů s ní musel i Tvdíkův zeť, brankář Ondřej Kolář.

Pak jde o nároky na přestupovou částku. Vlastně ještě víc než dříve. Odráží se v tom politika ohledně uvolňování hráčů. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík hovoří o třech kategoriích. Do té první spadají mladí fotbalisté na hostování, u kterých si je Slavia jistá, že jsou vhodní pro A-tým. Neprodá je – ani s tím, že by si je pojistila klauzulí o možnosti zpětného odkupu.

„To je absolutní špička. Nemáme vůbec žádný zájem nechat jakoukoli pochybnost, že se nám hráč nevrátí,“ vysvětluje Tvrdík a upozorňuje na to, že ani mechanismus zpětných opcí není stoprocentní zárukou přivítání ztracených fotbalových synů „doma“. Třeba když o návrat sami nestojí.

Klauzuli mají hráči z druhé kategorie, kteří přestoupí, až v novém angažmá se může rozvinout jejich potenciál, a Slavia je pak chce za rozumné, dopředu domluvené peníze zpět. Tvrdík přitom nijak netají, že má před očima příklady několika jmen z minulosti.

„Už se nám párkrát stalo, že jsme je prodali a pak složitě kupovali zpátky. Typický příklad Alex Král,“ připomíná odchod vlasatého talentu v raném věku do Teplic a nákladný comeback, byť se pak mnohonásobně vyplatil transferem do Spartaku Moskva.

„Dohodu o zpětném odkupu volíme, pokud jsme přesvědčeni, že nechceme být v situaci, kdy se nám národ bude smát, protože jsme prodali za minimum hráče z naší akademie, který mohl být ve Slavii,“ tvrdí slávistický boss.

Požírač prostoru s nejměkčím kotníkem v lize. Kam sezona vystřelí Oscara? Video se připravuje ...

A pak je tu třetí šuplík. „Ti, o kterých si myslíme, že už se nevrátí, nebo je ta pravděpodobnost extrémně malá. Těm umožňujeme hledat působiště jinde,“ objasňuje Tvrdík. „Typologicky je to Petr Hronek. Naším primárním zájmem je ho prodat,“ netají. „Preferovali bychom u něho prodej třeba i za nižší cenu. Teprve kdybychom nebyli úspěšní, řešili bychom hostování.“

Znovu ale zazní obehraná písnička: Kam s ním? Alespoň v rámci tuzemských hranic. I přes nižší cenovku může být prakticky nedosažitelný. Proto musí více spoléhat na zájem z jiných zemí.

„To je naprostá pravda, protože jediný, kdo si tu může koupit naše hráče, je Sparta. Ale to je principiálně vyloučené,“ potvrzuje Tvrdík. „V minulosti jsme v tomhle směru vylučovali i Plzeň, teď to úplně neplatí, ale zase to není tak, že bychom chtěli posílat panu Šádkovi každý den desítky hráčů. Takhle to rozhodně není, má to nějaký limit,“ pokračuje s úsměvem. V tomto případě ovšem není pochopitelně řeč o hvězdách červenobílé eskadry, ale postradatelných hráčích.

Někteří zájemci o slávisty přece jen mohou mít jisté plusy a slibovat si vstřícnější přístup, ať už při vyjednávání o hostování, nebo přestupech. Intenzivní transferová dálnice pojila Eden s Libercem či Mladou Boleslaví. „Docela funkční vztah máme s Baníkem, kde by to mohlo do budoucna fungovat,“ zmiňuje jinou fotbalovou destinaci Tvrdík.

Přesto v Edenu nejvíc vyhlížejí zájemce z ciziny. A přišla by jim vhod další spolupráce s LASK Linec, kde jako hosté zakotvili Maksym Talovjerov, jehož nyní chtějí Rakušané nastálo, a objev Moses Usor.

„Spolupráce s Lincem je zajímavá. Mají Slavii za vzor, chtějí hrát podobný fotbal, zajímají se o některé další hráče,“ přibližuje Tvrdík. „Jinou věcí je spolupráce s Rakówem Čenstochová, se kterým jsme se potkali na soustředění. Souhlasím s vámi, budeme muset naučit se hledat víc partnerů mimo Česko, abychom byli schopni najít kupce.“

A aby se kruh uzavřel, týká se to i Hronka, o němž je tu pořád řeč. „Zájem má hodně klubů, ale stále ještě zkoumáme možnost prodat ho i mimo Česko. Ještě věříme, že by to mohlo vyjít.“

Permanentní spor JT s JT