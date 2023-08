Priske o Sörensenovi i ofenzivě: Birma potřebuje čísla. Omezil kontakt s médii

Vypadalo to jako ideální zápas před Ligou mistrů, nakonec jste ve druhé půli dvakrát inkasovali. Co si z toho závěru vzít?

„Vytvořili jsme si tam i velké šance, ale samozřejmě že za stavu 5:0 nechcete něco takového vidět. Nejsem z toho šťastný, ale to ani hráči. Měli jsme k tomu přistoupit lépe, Pardubice měly tři čtyři dobré situace. Ale hráči si to uvědomují. Měli jsme to jinak perfektně rozehrané, ale kvůli konci to tak nebereme. I když jsme tam měli hodně šancí, dali pěkné góly, hráli otevřeně a Pardubice jsme dneska zničili.“

Poprvé nastoupil brankář Peter Vindahl, jak se vám zamlouval?

„Jeho výkon byl takový, jaký jsme očekávali. Je klidný, má dobrou rozehrávku nohama. Dneska sice neměl tolik práce, co se týká střel, ale byl jedenáctým hráčem v poli a takovým jedním z defenzivních hráčů. Hrál dál od branky a předvedl to, co chceme. Teď je potřeba, aby se víc sžil s hráči.“

Jak teď vidíte situaci s gólmany?

„Máme tři velmi kvalitní brankáře a bude to na mně a na konzultaci s Danem Zítkou, kdo bude v dalších zápasech stát v brance.“

Jan Kuchta vstřelil dva góly, je to dobrá zpráva pro Spartu?

„Samozřejmě. My potřebujeme, aby Kuchta dával góly. Víme, že je pro nás důležitý a on jako útočník potřebuje góly, tím dostává sebevědomí, jistotu a cítí se mnohem líp. Je fajn, že se mu zápas takhle povedl. Ale plnil si i defenzivní povinnosti, byl důležitý při presinku, dal góly. Jsem spokojený.“

Kromě Kuchty se prosadili i Birmančevič a Haraslín, všichni tři v zápase vypadali dobře. Souhlasíte?

„Jsem velmi šťastný za to, co všichni tři předvedli. Speciálně Birma. První zápasy v sezoně a minulý rok ve Francii neměl moc čísla, což teď přišlo a je důležité, že se jeho výkon promítne i v číslech a statistikách. Jsem si jistý, že toho od něj uvidíme víc. Ale byl dobrý i v defenzivě, měl tam hodně návratů, represinků.“

V nominaci chyběl Asger Sörensen. Jak na tom je?

„Nemůžu toho moc říct. Očekávám, že zítra se vrátí do tréninku.“

I díky pěti brankám jste brzy prostřídali a dali prostor hráčům, kteří toho tolik v minulých zápasech neodehráli. Jak se vám líbili?

„Jsem docela spokojený. Zvlášť jsem rád za Ryneše, který byl minulou sezonu na hostování. Máme ho nastudovaného, ale ověřili jsme si, že je schopný předvádět dobré věci i za Spartu. James (Gomes) vím, co umí, ale potřebuje zlepšit ještě fyzickou stránku a zvyknout si na styl, jakým hrajeme. Qazim pak moc dobře víme, jaké má vlastnosti. Zase nám dodal energii a je těžké se rozhodnout mezi ním a Kaanem Kairinenem. Kara (Adam Karabec) se vrátil po malém zranění ze soustředění v Rakousku a potřebuje minutáž. Sejk nám přinesl energii a přeji si, aby se mu stalo to co Kuchtovi, aby svůj výkon brzy ozdobil gólem.“

Máte před sebou zápas třetího předkola Ligy mistrů v Dánsku, odkud pocházíte. Kolik lidí vás už kontaktovalo?

„Musím říct, že jsme se domluvili s tiskovým mluvčím, že omezíme kontakt s médii, abych nemusel s někým z Dánska neustále mluvit. Chci se koncentrovat na tým, na přípravu a je samozřejmě jasné, že dánská média mají zájem se něco dozvědět, ale zatím jsme odvedli dobrou práci, abych měl možnost se koncentrovat a odpočinout si. Jsem v kontaktu hlavně s rodinou a přáteli, ale bavili jsme se jen o tom, jestli půjdou na zápas nebo jestli zařídím lístky."