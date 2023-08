Sparta vs. Pardubice: probuzení střelce i fronta. Kováč zaútočil na Klímu

Video se připravuje ... Třetí překážka povalena, navíc docela v poklidném módu. Sparta na Letné zničila Pardubice (5:2) a může se zdát, že se ideálně vyladila před úvodní bitvou o Ligu mistrů v Kodani. Extrémně dobrá zpráva pro rudé je, že se gólově chytil Jan Kuchta. Vedle něj se blýskl i Veljko Birmančevič. Ale pozor, Brian Priske a spol. dostali i malé varování. Co ukázal sobotní zápas?

Třetí čárka, ale taky varování Ano, na první pohled pohodová výhra. A vlastně taky byla. Ale dojem z výhry kazí dva inkasované góly ve druhé půli. Z 5:0 se tak rázem stalo 5:2. A Peter Vindahl si navíc pokazil premiéru ve sparťanském dresu, i když v tom byl nevinně. Jistě u obou branek nepůsobil James Gomez, jenže Sparta prostě polevila. „Měli jsme k tomu přistoupit lépe, Pardubice měly tři čtyři dobré situace. Ale hráči si to uvědomují. Jinak jsme to měli perfektně rozehrané. I když kvůli tomu konci z toho nejsme nadšení. Ale měli jsme hodně šancí, dali pěkné góly, hráli otevřeně a Pardubice jsme zničili,“ pravil kouč Brian Priske. konci to tak nebereme. I když jsme tam měli hodně šancí, dali pěkné góly, hráli otevřeně a Pardubice jsme dneska zničili.“ V Kodani se tohle nesmí stát… Sparta - Pardubice: Až příliš uvolnění Letenští podruhé inkasovali, střílel Krobot, 5:2 Video se připravuje ...

Birmančevič: bez finále, bez čísel. A pak… Patička, finta, rychlost, centr. Veljko Birmančevič proti Pardubicím bavil, stejně jako v minulých zápasech. Jenže chyběly góly, asistence… V sobotu se Srb konečně dočkal. Asistoval u gólu Jana Kuchty, sám se prosadil po brilantní přihrávce Qazima Laciho. Chladnokrevně. Viktora Budinského propálil ránou pod břevno. Ale 1+1? Mohlo být i líp. Jenže finále občas chybí. „První zápasy v sezoně a minulý rok ve Francii neměl moc čísla, což teď přišlo a je důležité, že se jeho výkon promítne i v číslech a statistikách. Jsem si jistý, že toho od něj uvidíme víc. Ale byl dobrý i v defenzivě, měl tam hodně návratů, represinku,“ řekl trenér Brian Priske. Sparta - Pardubice: Krásná celoplošná kombinace, Birmančevič završil bůra! 5:0 Video se připravuje ...

Kuchta: probuzení střelce?! Lepší načasování si ani nemohl přát. Jan Kuchta se na startu nové sezony potýkal s tím, co řešil i před rokem. Dřel, byl platný, ale chyběly góly. To se změnilo. Pardubice v první půli načal dvěma brankami, navíc první gól hlavou po centru Birmančeviče byl zvlášť povedený. „Je to úleva, na ten gól jsem čekal a věřím, že se dostanu do pohody. Před Kodaní je to pro mě hodně důležité,“ zdůraznil sparťanský útočník. „Víme, že Honza je pro nás důležitý a on jako útočník potřebuje góly, tím dostává sebevědomí, jistotu a cítí se mnohem líp. Je fajn, že se mu zápas takhle povedl. Jsem s ním spokojený,“ doplnil Priske. Sparta - Pardubice: Krejčí nastartoval Kuchtu, který nasadil Budinskému housle, 3:0 Video se připravuje ...

Opory, střídáme… Dostali se do ultra komfortní situace. Letenští po půli měli navrch o tři góly, proto se u lajny vytvořila fronta na střídáná. V kabině zůstal Kaan Kairinen, Lukáš Haraslín a Jaroslav Zelený. Postupně za nimi odkráčeli i kapitán Ladislav Krejčí a útočník Jan Kuchta. Všichni mají jedno společné – pro Briana Priskeho jsou klíčoví, a tak je Dán pošetřil do úterní bitvy o Ligu mistrů v Kodani. Síly se budou jistě hodit, zvlášť pokud není jisté, zda bude fit stoper Asger Sörensen. Dánský kouč si však aspoň ověřil, že i na náhradníky se může spolehnout. Zaujal především Qazim Laci, a to nejen gólovou nahrávkou. „Víme, jaké má schopnosti. Do hry zase přinesl energii,“ pochvaloval si Priske, jenž tentokrát dal v základní sestavě přednost Kaanu Kairinenovi. „Je to těžká volba.“