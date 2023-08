Rozhodčí vzbudili rozruch: Klíma selhal opakovaně, chyboval i Černý

Když několik minut po závěrečném hvizdu hodnotil výplach svých svěřenců na hřišti mistra, byl Radoslav Kováč, jak má ostatně ve zvyku, hodně upřímný a kritický. Své borce rozhodně nešetřil.

Pořádně se ale rozparádil až v momentě, kdy si vzal na paškál hlavního sudího zápasu Tomáše Klímu.

„Respektuju, že děláme chyby. Jsem zodpovědný za to, že jsme tu dostali pět gólů. Ale pak tam je likvidační zákrok Kairinena na Míšu Hlavatého a on nedostane ani červenou kartu? To je neskutečné! Jasná červená karta. My je dostali v předchozích zápasech taky. Zaslouženě, to je v pořádku. Byly to naše chyby, za které přišel trest. Beru to. Ale… Pan Klíma je pak ještě arogantní, vymyslí si tam penaltu. To je šílenost,“ pálil Kováč ostrými.

Sparta - Pardubice: Kairinen bolestivě přišlápl Hlavatého, nedostal ani žlutou Video se připravuje ...

Někdejší vynikající bek narážel na situaci ze 44. minuty, kdy sparťanský středopolař Kaan Kairinen nevybíravým šlapákem prošlápl záložníka hostů Michala Hlavatého.

Jakkoli to nebyla vůbec hezký moment, podle litery pravidel měla být udělena žlutá karta, protože byl útok vedený na spodní část nohy. Být to výš, musel byt (viděno optikou pravidel) finský reprezentant do sprchy.

Potíž je v tom, že Klíma netrestal vůbec. Ani žlutou kartou. Tedy zjevná chyba.

„Říkal jsem mu, ať se na to jde podívat. A on mi dal žlutou. Pro mě je to nepochopitelné. Tohle byla jasná věc, na zlomení nohy, něco neuvěřitelného. Jasně, beru, stav 3:0 bylo hotovo. Ale ať přece píská to, co má. My nechceme nic navíc,“ zdůraznil Kováč.

Ladislav Szikszay, jenž měl na Spartě na starost VAR, ovšem v tomto případě postupoval správně. Jestliže se pravidlově nejednalo o zákrok na červenou kartu, nebyla intervence na místě.

Došlo k ní naopak zkraje druhé půle. Moment, na který Kováč ve svém hodnocení rovněž narážel. Klíma posoudil souboj Adama Karabce s hostujícím obráncem Denisem Halinským jako nedovolený a odpískal pro Spartu penaltu.

Sparta - Pardubice: Odvolaná penalta! Halinský si podle VAR proti Karabcovi počínal čistě Video se připravuje ...

Opakované záběry ale odhalily, že pardubický bek zahrál balon. Karabec mohl situaci ustát, místo toho šel ochotně k zemi. V tomto případě už Szikszay zasáhl a zavolal Klímu k monitoru. Ten následně chybně určený pokutový kop odvolal.

Pískat penaltu měl naopak pískat ve 37. minutě, kdy domácí kapitán Ladislav Krejčí evidentně sestřelil v pokutovém území spolu s balonem i Vojtěcha Sychru. Klíma ovšem na prohřešek letenského lídra nijak nereagoval.

Sečteno podtrženo, tři velké chyby.

„Samozřejmě, rozhodčí utkání neovlivnili, bylo to o našem výkonu. Ale tohle se mi nelíbí,“ prohodil Kováč.

Pardubice by skutečně ani při správném posouzení daných verdiktů na body ze Sparty velmi pravděpodobně pomýšlet nemohly. Tolik chyb od sudího, jenž z minulosti rozhodně nemá čistý rejstřík, je ovšem alarmující zjištění.

Živo navíc bylo i na východě Čech. Na konečný výsledek, respektive zisk tří bodů pro Hradec Králové, neměla situace z jednapadesáté minuty utkání žádný vliv, přesto zejména na sociálních sítích vyvolala značná emoce. O co šlo? Domácí drtili České Budějovice 4:1 a pořád neměli dost. Václav Pilař se ve vápně dostal k míči, ťuknul si balon podél skluzujícího Pavla Osmančíka a po kontaktu spadl.

Rozhodčí Dalibor Černý měl celou situaci jako na dlani, byl v dobrém postavení a okamžitě ukázal na penaltový bod.

„Udělal jsem šikovně kličku, sice jsem už asi nemohl ohrozit branku, míč jsem si dal do lajny, pak mně trefil nohu. Byl jsem si jistý, že to je penalta,“ vysvětloval diskutovaný okamžik Pilař s dodatkem, že se ještě musí podívat na video.

Co tam uvidí? Že na Osmančíkovu nohu šlápl, což ve skutečnosti způsobilo pád. Navíc mikrosekundu před střetem s protihráčem Pilař natočil kopačku do strany směrem ke skluzujícímu hráči Českých Budějovic, což vyvolává dojem úmyslu. Respektive kdyby zkušený křídelník nechtěl penaltu, noha by tímto směrem vůbec nešla.

Situace se kontrovala u VAR, kde měla hlavní dohled Jana Adámková. Rozhodla se intervenovat, jelikož měla jiný názor, než Černý. Ten si však i po přezkumu stál za svým. Během hovoru s Adámkovou několikrát nesouhlasně zavrtěl hlavou. Po návratu na hřiště pravicí ukázal na střed vápna.

Hradec Králové – České Budějovice: Osmančík ve vápně fauloval Pilaře a sudí rozhodl o penaltě Video se připravuje ...

„Nařídil jsem pokutový kop za podražení hráče Pilaře. Videorozhodčí mně volala, abych se šel podívat na záběr, že podle jejího názoru to není pokutový kop. Po zhlédnutí videa jsem ponechal pokutový kop. A to z důvodu, že obránce míčem nezahrál, Pilař si pokopl míč a když došlapoval na zem, šlápl na nohu obránce, který ho tím podrazil,“ vysvětloval po utkání svůj verdikt Dalibor Černý.

V pondělí zasedne komise rozhodčích, Klímovy i Černého rozhodnutí budou jistě součástí debaty.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15. Kuchta, 22. Haraslín, 24. Kuchta, 47. Wiesner, 57. Birmančević Hosté: 65. Darmovzal, 73. Krobot Sestavy Domácí: Vindahl – Panák, Vitík, Krejčí ml. (C) (60. Gomez) – Wiesner, Sadílek, Kairinen (46. Laçi), Zelený (46. Ryneš) – Birmančević, Kuchta (66. Sejk), Haraslín (46. Karabec). Hosté: Budinský – Surzyn, Halinský, Donát, Helešic (46. Tischler) – Patrák (46. Pikul), Hlavatý (C) (66. S. Šimek), Icha, Darmovzal, Sychra (46. Jak. Matoušek II) – Zlatohlávek (46. Krobot). Náhradníci Domácí: Vorel, Gomez, Karabec, Minčev, Daněk, Mejdr, Laçi, Pešek, Ryneš, Sejk, Vydra Hosté: Pikul, Černý, Vacek, Šimek, Tischler, Krobot, Kurka, Matoušek, Šmíd, Míšek Karty Domácí: Zelený Hosté: Surzyn, Kováč Rozhodčí Klíma – Kubr, Slavíček Stadion epet Arena, Praha Návštěva 16 911 diváků