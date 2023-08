Trpišovského trápí trávník i koncovka: Z Dostála jsme udělali muže kola

Před čtvrtečním vstupem do evropských pohárů se Slavia dostává do herní svěžesti. Po Zlínu se proběhla brutálním způsobem. Výsledek 2:1 sice vůbec nezvoní, ale nenechte se zmást. Kdyby se na zápas dobře nevyspal gólman Stanislav Dostál a tři míče nenarazily do konstrukce, skóre dost možná atakovalo historických hranic. „Asi padl rekord v počtu zásahů brankáře,“ nevěřícně kroutil hlavou Jindřich Trpišovský, trenér vítězů. Velké obavy má z katastrofálního stavu trávníku. Obzvlášť před čtvrtečním vstupem do předkola Evropské ligy proti Dnipru.

Zkomplikovali jste si v závěru zápas sami neuvěřitelným množstvím zahozených šancí?

„Ano, vytvořili jsme si strašně moc šancí. Na to, v jakém je stavu hřiště a jak se postupně zhoršuje a mění herní podmínky, tak jsme měli neskutečné množství příležitostí. Kdybychom první půli hráli dva dny, gól bychom nedali. Vlastně ani nevím, co by se muselo stát, abychom skórovali. Chyběl mně tam snad jen nájezd dvou hráčů na gólmana. Celkově jsme si vytvořili velký tlak, měli jsme skvělý represink, reakci po ztrátě míče. V prvním poločase jsme soupeře nepustili v žádné herní situaci do vlastního vápna.“

Po pauze se rychle prosadil Lingr.

„Naštěstí se nám podařilo dobře vstoupit do druhého poločasu, z nejméně vážné akce oproti těm v prvním poločase, jsme se dostali do vedení. Poprvé jsme netrefili Dostála. Pak se nám podařilo dát na 2:0, pokračovali jsme v kvalitní hře se spoustou rozmanitých akcí na všechny způsoby. Centry ze stran, průniky, tandemy, střely ze střední vzdálenosti, zakončení hlavou i nohou po centrech. Nicméně jsme zřejmě udělali rekord v počtu zásahů brankáře. Myslím, že jich bylo patnáct.“

Brankář Zlína si však počínal skvěle...

„Standa Dostál podal vynikající výkon, hrozně nám to ztížil. V některých momentech branku vysloveně zavřel. Pak přišel trest, dostali jsme gól na 2:1 po trestuhodné ztrátě ve středu hřiště a závěr si zkomplikovali. Zbytečně nervózně jsme utkání dohrávali. Když nebudu počítat proměňování šancí, v ofenzivě jsme podali dobrý výkon, trošku víc bych čekal od střídajících hráčů. Měli nám pomoct víc. Z Dostála jsme udělali muže kola. Hádám, že bude dva dny ledovat a regenerovat. Vypadalo to, že v brance je nějaká zázračná stěna, nebo že někdo posouvá branku.“

Zažil jste v trenérské kariéře tolik neproměněných šancí?

„Vybavuji si Žižkov, můj první zápas v profesionální trenérské kariéře. Hráli jsme s Třincem, dokonce jsme padli 0:2. Tehdy to bylo hodně podobné, měli jsme převahu, spoustu šancí, byť ne tolik vyložených jako dnes. Snad jsme si něco schovali na čtvrtek proti Dnipru.“

Slavia - Zlín: Skvělý Dostál! Vytáhl Lingrovu hlavičku na roh Video se připravuje ...

Trochu to otočím, netrápí vás před vstupem do evropských pohárů nízká efektivita. Plno šancí jste spálili i před týdnem v Českých Budějovicích.

„Jednoznačně. Problesklo mně to hlavou na konci první půle, že ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas, obzvlášť na tomto terénu. Šancí bude jako šafránu, budou vzácností a my s nimi musíme dobře naložit. Na druhou stranu jsem rád, že šance máme. Každý hráč chce dát gól, jen prostě často volí řešení, které není efektivní. To musíme zlepšit. V koncovce bychom potřebovali múzu Vency Jurečky z konce minulé sezony. Víc varovný mně ale přijde fakt, že dva zápasy po sobě inkasujeme z prvního ohrožení brány. Stalo se nám to v Budějovicích i teď se Zlínem.“

Jenže Jurečku múza opustila. Chápu to správně, že dnes jste jej nechal na hřišti téměř do konce, aby konečně vstřelil branku? Šancí měl zase habaděj…

„Je to tak. Vzhledem k průběhu utkání jsme Vencovi chtěli dát prostor, jeho výkon byl pracovitý, týmový, bojovný, plnil si úkoly. Jestliže někdo dá gól, ale povinnosti si plnit nebude, bude sedět na lavici. Tak to je. Od Vaška to v prvním poločase nebylo ono, po pauze hrál výborně, připravil gól pro Lingra. Jeho výkon byl kvalitní, ani mně nevadí, že neskóroval, byť bych byl radši. Pravdou je, že větší šanci už mít nemohl. Do zápasu však dal veškeré úsilí, nastavení, vrátí nám to v jiných duelech.“

Hřiště vypadá katastrofálně. Nemáte obavu, zda se nebude ještě zhoršovat?

„Rozhodně mám. Je totiž horší než loni. A to jsem říkal, že horší už být nemůže. Vzhledem k jeho stavu, hrajeme obdivuhodný fotbal. Hráčům se boří nohy, stabilita je špatná. Kluci jsou ze hřiště hodně unavení, je totiž strašně propískované, stojí to šíleně sil. Jak souboj, tak pohyb. Hráči si na to hodně stěžují. Víc času pomalu strávíme zacelováním děr, než samotnou hrou. Děsí mě, co se stane v týdnu. Ve středu mají být dva oficiální tréninky, ve čtvrtek zápas, pak další program. Intenzivně hledáme nějaké řešení. V posledních týdnech se na to všichni vrhli, ale trávě neporučíte. Nicméně se s tím bude muset něco stát, protože hřiště je v havarijním stavu. Až se zhorší klimatické podmínky, půjde v podstatě o neregulérní hřiště.“